Реестр Оберіг с ошибкой — что должен сделать ТЦК, кто исправляет ошибки в базе

Внесение данных в реестр "Оберіг". Фото: "Обозреватель"

Если в реестре "Оберіг" указаны некорректные военно-учетные данные, то территориальный центр комплектования должен исправить эти данные. Для этого гражданин должен явиться в ТЦК с документами, где указаны правильные данные.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Дмитрий Мурач.

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Некорректные данные в реестре "Оберіг"

У некоторых военнообязанных граждан в государственном военном реестре "Оберіг" оказалось, что введены ошибочные данные.

"Если в базе "Оберіг" указаны некорректные данные, необходимо подать письменное заявление в территориальный центр комплектования с просьбой исправить ошибку", — объяснил гражданину алгоритм действий в такой ситуации юрист Дмитрий Мурач.

Действия гражданина, реакция ТЦК

Юрист подчеркнул, что гражданин должен прийти в ТЦК с документами, в которых указаны правильные данные.

"Работники территориального центра комплектования должны исправить ошибки в персональной информации", — пояснил, что должен делать ТЦК в таком случае, Дмитрий Мурач.

Напомним, мы ранее писали о том, как исправить различные данные в бумажном военном билете и электронном ВУД.

Добавим, мы сообщали о том, какие данные вносятся в "Оберіг" и когда эти данные уничтожаются.