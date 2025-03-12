Реестр Оберіг с ошибкой — что должен сделать ТЦК, кто исправляет ошибки в базе

Ошибка в реестре "Оберіг" — что должен сделать ТЦК
Если в реестре "Оберіг" указаны некорректные военно-учетные данные, то территориальный центр комплектования должен исправить эти данные. Для этого гражданин должен явиться в ТЦК с документами, где указаны правильные данные.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Дмитрий Мурач.
Некорректные данные в реестре "Оберіг"
У некоторых военнообязанных граждан в государственном военном реестре "Оберіг" оказалось, что введены ошибочные данные.
"Если в базе "Оберіг" указаны некорректные данные, необходимо подать письменное заявление в территориальный центр комплектования с просьбой исправить ошибку", — объяснил гражданину алгоритм действий в такой ситуации юрист Дмитрий Мурач.
Действия гражданина, реакция ТЦК
Юрист подчеркнул, что гражданин должен прийти в ТЦК с документами, в которых указаны правильные данные.
"Работники территориального центра комплектования должны исправить ошибки в персональной информации", — пояснил, что должен делать ТЦК в таком случае, Дмитрий Мурач.
Напомним, мы ранее писали о том, как исправить различные данные в бумажном военном билете и электронном ВУД.
Добавим, мы сообщали о том, какие данные вносятся в "Оберіг" и когда эти данные уничтожаются.
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