Заключение военно-врачебной комиссии с ошибкой - имеет ли право ТЦК исправить

Внесение данных ВВК в реестр. Фото: "АрміяInform"

Если в заключении военно-врачебной комиссии были внесены ошибочные данные, то после составления протокола комиссии его уже невозможно исправить. Можно только обжаловать само постановление.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Ошибочные данные в заключении ВВК

Во время процесса мобилизации были выявлены случаи, когда в заключении военно-врачебной комиссии указывались неточные или ошибочные данные.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что в таком случае можно сделать.

Прежде всего, подчеркнул юрист, исправить само заключение невозможно.

"Не вижу возможности внести данные в справку ВВК, поскольку уже составлен протокол комиссии и вынесено постановление", — отметил Айвазян.

Как можно отменить заключение ВВК

Вместе с тем, подчеркнул адвокат, есть реальный вариант отмены решения военно-врачебной комиссии.

"Как вариант все же обжалование данного постановления ВВК на основании того, что учтены не все Ваши заболевания", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что должна делать ТЦК после обнаружения ошибки в реестре "Оберіг".

Добавим, мы сообщали о том, что делать военнообязанному, если у него в военном билете и "Резерв+" указаны разные данные.