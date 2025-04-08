Помилки у військово-облікових документах — ТЦК має виправити помилки

Військово-обліковий документ громадянина України. Фото: "Волинські новини"

Після виявлення помилки у своєму військово-обліковому документі військовозобов’язаний громадянин має звернутися з цією проблемою до ТЦК. Тільки співробітники територіального центру комплектування мають право вносити правки у ВОД.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.

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Помилки у військових документах

До юристів періодично звертаються громадяни, які виявили у своїх військово-облікових документах ті чи інші помилки.

Адвокат Євген Олександрович пояснив, хто відповідальний за правильне заповнення ВОД.

"Дані до військового квитка повинні вносити працівники ТЦК та СП", — підкреслив юрист.

Що робити після виявлення помилок у військово-облікових документах

Він додав, що неточні чи помилкові дані обов’язково потрібно виправити — і порадив, як це правильно зробити.

"Для цього треба звертатися безпосередньо до ТЦК та СП разом з військовим квитком", — зазначив Євген Олександрович.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може ТЦК скасувати бронь, якщо у особистих даних військовозобов’язаного в "Резерв+" знайдуть помилку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи випустять за кордон громадянина, у якого в реєстрі "Оберіг" прізвище вказане з помилкою.