Неточності у еВОД — чи впливають неточності у званні на бронювання

"Ререзв+", застосунок для призовників та військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Територіальний центр комплектування не може скасувати бронь через неточність у військовому званні. Також і на процес оформлення бронювання від мобілізації цей нюанс жодним чином не впливає.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Бронювання і військове звання

До юристів звернувся громадянин із питанням, чи може він оформити бронювання і чи не скасують бронь через те, що у паперовому військовому квитку та "Резерв+" трохи неточно вказано військову спеціальність — "Солдат" та "Рядовий".

"Для бронювання ВОС та звання вказувати не потрібно, тому повинні забронювати через "Дію" і з електронним ВОД з "Резерв+", — пояснив юрист Владислав Дерій.

Відповідно і скасувати бронь, підкреслив Дерій, через таку неточність неможливо.

Які дані не впливають на бронювання

Владислав Дерій додав, що навіть відсутність будь-якого військового звання не впливає на процес бронювання.

"Військовозобов’язані підлягають бронюванню, незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які проблеми можуть виникнути у військовозобов’язаного у випадку неточностей у "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, чи випустять громадянина за кордон, якщо у реєстрі "Оберіг" його прізвище зазначене з помилкою.