Неточности в еВУД — влияют ли неточности в звании на бронирование

"Ререзв+", приложение для призывников и военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Территориальный центр комплектования не может отменить бронь из-за неточности в воинском звании. Также и на процесс оформления бронирования от мобилизации этот нюанс никак не влияет.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Бронирование и воинское звание

К юристам обратился гражданин с вопросом, может ли он оформить бронирование и не отменят ли бронь из-за того, что в бумажном военном билете и "Резерв +" немного неточно указано военную специальность — "Солдат" и "Рядовой".

"Для бронирования ВУС и звание указывать не нужно, поэтому должны забронировать через "Дію" и с электронным ВУД с "Резерв+", — пояснил юрист Владислав Дерий.

Соответственно и отменить бронь, подчеркнул Дерий, из-за такой неточности невозможно.

Какие данные не влияют на бронирование

Владислав Дерий добавил, что даже отсутствие какого-либо воинского звания не влияет на процесс бронирования.

"Военнообязанные подлежат бронированию, независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какие проблемы могут возникнуть у военнообязанного в случае неточностей в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, выпустят ли гражданина за границу, если в реестре "Оберіг" его фамилия указана с ошибкой.