Ошибки в военно-учетных документах — ТЦК должен исправить ошибки

Ошибка в военном билете — кто должен ее исправить
После обнаружения ошибки в своем военно-учетном документе военнообязанный гражданин должен обратиться с этой проблемой в ТЦК. Только сотрудники территориального центра комплектования имеют право вносить правки в ВУД.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.
Ошибки в военных документах
К юристам периодически обращаются граждане, которые обнаружили в своих военно-учетных документах те или иные ошибки.
Адвокат Евгений Александрович объяснил, кто ответственен за правильное заполнение ВУД.
"Данные в военный билет должны вносить работники ТЦК и СП", — подчеркнул юрист.
Что делать после обнаружения ошибок в военно-учетных документах
Он добавил, что неточные или ошибочные данные обязательно нужно исправить — и посоветовал, как это правильно сделать.
"Для этого надо обращаться непосредственно в ТЦК и СП вместе с военным билетом", — отметил Евгений Александрович.
Напомним, мы ранее писали о том, может ли ТЦК отменить бронь, если в личных данных военнообязанного в "Резерв+" найдут ошибку.
Добавим, мы сообщали о том, выпустят ли за границу гражданина, у которого в реестре "Оберіг" фамилия указана с ошибкой.
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