Ошибки в военно-учетных документах — ТЦК должен исправить ошибки

Военно-учетный документ гражданина Украины. Фото: "Волинські новини"

После обнаружения ошибки в своем военно-учетном документе военнообязанный гражданин должен обратиться с этой проблемой в ТЦК. Только сотрудники территориального центра комплектования имеют право вносить правки в ВУД.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

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Ошибки в военных документах

К юристам периодически обращаются граждане, которые обнаружили в своих военно-учетных документах те или иные ошибки.

Адвокат Евгений Александрович объяснил, кто ответственен за правильное заполнение ВУД.

"Данные в военный билет должны вносить работники ТЦК и СП", — подчеркнул юрист.

Что делать после обнаружения ошибок в военно-учетных документах

Он добавил, что неточные или ошибочные данные обязательно нужно исправить — и посоветовал, как это правильно сделать.

"Для этого надо обращаться непосредственно в ТЦК и СП вместе с военным билетом", — отметил Евгений Александрович.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли ТЦК отменить бронь, если в личных данных военнообязанного в "Резерв+" найдут ошибку.

Добавим, мы сообщали о том, выпустят ли за границу гражданина, у которого в реестре "Оберіг" фамилия указана с ошибкой.