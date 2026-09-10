Хто став новим керівником Закарпатського обласного ТЦК

Полковник Іван Карпович. Фото: ZAXID.NET

Тимчасово виконувати обов'язки начальника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки почав полковник Іван Карпович. Він очолив закарпатський ТЦК 4 вересня, замінивши на посаді Андрія Савчука, який керував центром із жовтня 2023 року. Про призначення повідомили в оперативному командуванні "Захід".

Про з посиланням на ZAXID.NET передає Новини.LIVE.

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Що відомо про Івана Карповича

До призначення на Закарпаття Карпович керував Дубенським РТЦК. Заступник мера Рівного Юрій Поліщук називав його кадровим військовим і бойовим офіцером.

За словами Поліщука, Карпович захищає Україну від початку російської агресії у 2014 році.

Конфлікт навколо Андрія Савчука

Андрій Савчук очолював Закарпатський обласний ТЦК із жовтня 2023 року. У грудні 2025 року йому оголосили неповну службову відповідність.

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Пізніше у Савчука провели обшуки у межах кримінальної справи щодо незаконного позбавлення волі громадян України. У серпні Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відсторонив його від посади.

Під час перевірок представники омбудсмена виявили численні порушення в Ужгородському та Берегівському РТЦК. Після цього між Андрієм Савчуком та Уповноваженим Верховної Ради із прав людини Дмитром Лубінцем виник конфлікт. Лубінець заявляв, що керівник Закарпатського ОТЦК нібито хотів сфабрикувати кримінальну справу проти представника омбудсмена в регіоні Андрія Крючкова.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що працівники ТЦК та СП не мають права ані зупиняти, ані затримувати громадян під час повітряних тривог. Під час загрози ніхто не має заважати людям проходити до укриття. Патрулі, які проводять оповіщення, коли лунає сирена, діють незаконно.

Також Новини.LIVE з посиланням на юриста Євгена Филипця писав, що багатодітні батьки мають право на відстрочки. Щоправда, деяким чоловікам відмовляють у такій привілеї. Зокрема, йдеться про розлучених.