Кто стал новым руководителем Закарпатского областного ТЦК

Полковник Иван Карпович. Фото: ZAXID.NET

Временно исполнять обязанности начальника Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки начал полковник Иван Карпович. Он возглавил Закарпатский ТЦК 4 сентября, сменив на этом посту Андрея Савчука, который руководил центром с октября 2023 года. О назначении сообщили в оперативном командовании "Запад".

Об этом со ссылкой на ZAXID.NET сообщает Новини.LIVE.

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Что известно об Иване Карповиче

До назначения в Закарпатье Карпович руководил Дубенским РТЦК. Заместитель мэра Ровно Юрий Полищук называл его кадровым военным и боевым офицером.

По словам Полищука, Карпович защищает Украину с начала российской агрессии в 2014 году.

Конфликт вокруг Андрея Савчука

Андрей Савчук возглавлял Закарпатский областной ТЦК с октября 2023 года. В декабре 2025 года ему объявили неполное служебное несоответствие.

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Позже у Савчука провели обыски в рамках уголовного дела о незаконном лишении свободы граждан Украины. В августе Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отстранил его от должности.

В ходе проверок представители омбудсмена выявили многочисленные нарушения в Ужгородском и Береговском РТЦК. После этого между Андреем Савчуком и Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем возник конфликт. Лубинец заявлял, что руководитель Закарпатского ОТЦК якобы хотел сфабриковать уголовное дело против представителя омбудсмена в регионе Андрея Крючкова.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщало, что сотрудники ТЦК и СП не имеют права ни останавливать, ни задерживать граждан во время воздушных тревог. В случае угрозы никто не должен мешать людям проходить в укрытие. Патрули, которые проводят оповещение, когда звучит сирена, действуют незаконно.

Также Новини.LIVE со ссылкой на юриста Евгения Филипца писал, что многодетные родители имеют право на отсрочку. Правда, некоторым мужчинам отказывают в такой привилегии. В частности, речь идет о разведенных.