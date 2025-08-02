Конфлікт із ТЦК у Вінниці — поліція розслідує спробу захоплення держустанови

Поліція на місці мітингу проти ТЦК у Вінниці. Фото: Суспільне Вінниця

У Вінниці сталася сутичка цивільних громадян із представниками ТЦК в ніч проти 2 серпня. Близько 80 людей зібралися біля стадіону "Локомотив", частина з яких проникла на територію установи. Поліція розпочала розслідування спроби захопити державну установу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

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"Частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку правоохоронці застосували спеціальні засоби. Слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) ККУ", — пояснили правоохоронці.

Скриншот повідомлення поліції Вінницької області

Нагадаємо, що у Вінниці біля "Локомотива" люди зібралися на мітинг проти працівників ТЦК. Військовослужбовці затримали чоловіка, який нібито ухилявся від військової служби.

Згодом на ситуацію з ТЦК відреагували в поліції. Правоохоронці зазначили, що з'ясовують всі обставини події. Пізніше з'явилася інформація про п'ятьох затриманих учасників конфлікту у справі про хуліганство.