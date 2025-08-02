Конфлікт із ТЦК у Вінниці — реакція поліції на сутичку біля Локомотиву

Поліція та швидка на місті сутички з ТЦК у Вінниці. Фото: Суспільне Вінниця

Між місцевими жителями та працівниками ТЦК у п'ятницю, 1 серпня, сталася сутичка біля стадіону "Локомотив" у Вінниці. Люди влаштували мітинг попри комендантську годину, наразі поліція встановлює всі обставини конфлікту.

Про це заявила пресслужба поліції Вінницької області в Telegram.

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Правоохоронці попередньо встановили, що співробітники ТЦК затримали чоловіка, який перебував у розшуку через ухилення від мобілізації. Пізніше на місце тимчасового розміщення Центру комплектування прибули громадяни, зокрема представники громадської організації, які вимагали відпустити чоловіка. Це і стало причиною конфлікту цивільних із військовими.

"До установи підійшли близько 80 громадян, частина з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта", — зазначили в поліції.

Правоохоронці додали, що наразі вони проводять перевірку та забезпечують охорону на місці події.

Скриншот допису поліції Вінницької області в Telegram

Нагадаємо, що люди зібралися на мітинг проти ТЦК біля стадіону "Локомотив" у Вінниці попри комендантську годину.

Згодом подію прокоментували працівники ТЦК, які наголосили, що діяли в межах закону натомість активісти поводилися агресивно.

Також ми повідомляли, що нещодавно сталася бійка між працівником ТЦК та вчителем історії в Харкові. Наразі триває суд у цій справі.

Додамо, що майор запасу НГУ Олексій Гетьман висловився щодо примусової мобілізації. За його словами, суспільство не надто засуджує ухилянтів, а так не повинно бути.