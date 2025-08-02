Конфликт с ТЦК в Виннице — реакция полиции на стычку возле Локомотива

Полиция и скорая на месте столкновения с ТЦК в Виннице. Фото: Суспільне Винница

Между местными жителями и работниками ТЦК в пятницу, 1 августа, произошла стычка возле стадиона "Локомотив" в Виннице. Люди устроили митинг несмотря на комендантский час, сейчас полиция устанавливает все обстоятельства конфликта.

Об этом заявила пресс-служба полиции Винницкой области в Telegram.

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Правоохранители предварительно установили, что сотрудники ТЦК задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Позже на место временного размещения Центра комплектования прибыли граждане, в частности представители общественной организации, которые требовали отпустить мужчину. Это и стало причиной конфликта гражданских с военными.

"К учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", — отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что сейчас они проводят проверку и обеспечивают охрану на месте происшествия.

Скриншот сообщения полиции Винницкой области в Telegram

Напомним, что люди собрались на митинг против ТЦК возле стадиона "Локомотив" в Виннице несмотря на комендантский час.

Впоследствии событие прокомментировали работники ТЦК, которые отметили, что действовали в рамках закона, зато активисты вели себя агрессивно.

Также мы сообщали, что недавно произошла драка между работником ТЦК и учителем истории в Харькове. Сейчас идет суд по этому делу.

Добавим, что майор запаса НГУ Алексей Гетьман высказался относительно принудительной мобилизации. По его словам, общество не слишком осуждает уклонистов, а так не должно быть.