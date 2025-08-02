Конфликт с ТЦК в Виннице — полиция расследует попытку захвата госучреждения

Полиция на месте митинга против ТЦК в Виннице. Фото: Суспільне Винница

В Виннице произошла стычка гражданских с представителями ТЦК в ночь на 2 августа. Около 80 человек собрались возле стадиона "Локомотив", часть из которых проникла на территорию учреждения. Полиция начала расследование попытки захватить государственное учреждение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

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"Часть присутствующих повредила ворота и проникла на территорию учреждения. Чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка правоохранители применили специальные средства. Следователи расследуют уголовное производство по ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УК", — пояснили правоохранители.

Скриншот сообщения полиции Винницкой области

Напомним, что в Виннице возле "Локомотива" люди собрались на митинг против работников ТЦК. Военнослужащие задержали мужчину, который якобы уклонялся от военной службы.

Впоследствии на ситуацию с ТЦК отреагировали в полиции. Правоохранители отметили, что выясняют все обстоятельства происшествия. Позже появилась информация о пяти задержанных участниках конфликта по делу о хулиганстве.