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Головна ТЦК Конфлікт з ТЦК у Вінниці — поліція затримала п'ятьох учасників

Конфлікт з ТЦК у Вінниці — поліція затримала п'ятьох учасників

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 15:03
Конфлікт з ТЦК у Вінниці — п'ятьох чоловіків затримала поліція
Поліція Вінницької області. Ілюстративне фото: facebook.com/vinn.police

Поліція Вінниці відкрила кримінальне провадження після конфлікту місцевих мешканців із працівниками ТЦК біля стадіону "Локомотив". Правоохоронці вже затримали п'ятьох фігурантів скандалу.

Про це "Суспільному" 2 серпня повідомила речниця Національної поліції Вінницької області Заріна Маєвська.

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Затримано п'ятьох учасників конфлікту з ТЦК у Вінниці

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи. Наразі вже затримано п'ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, які брали участь у мітингу.

"Частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку правоохоронці застосували спеціальні засоби", — заявила Маєвська.

Конфлікт біля "Локомотиву" — що відомо

Нагадаємо, конфлікт між вінничанами та працівниками ТЦК трапився ввечері 1 серпня. Місцеві мешканці оточили стадіон "Локомотив", куди привезли близько 100 віськовозабов'язанних для проведення мобілізаційних заходів.

Активісти намагалися пробитися до будівлі стадіону та вимагали працівників ТЦК відпустити чоловіків. У конфлікт довелося втрутитися працівникам поліції.

У вінницькому ТЦК вже прокоментували скандал та пояснили, що трапилося.

А також на сутичку місцевих із працівниками ТЦК відреагували у поліції.

скандал Вінниця поліція конфлікт ТЦК та СП
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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