Конфлікт з ТЦК у Вінниці — п'ятьох чоловіків затримала поліція

Поліція Вінницької області. Ілюстративне фото: facebook.com/vinn.police

Поліція Вінниці відкрила кримінальне провадження після конфлікту місцевих мешканців із працівниками ТЦК біля стадіону "Локомотив". Правоохоронці вже затримали п'ятьох фігурантів скандалу.

Про це "Суспільному" 2 серпня повідомила речниця Національної поліції Вінницької області Заріна Маєвська.

Реклама

Читайте також:

Затримано п'ятьох учасників конфлікту з ТЦК у Вінниці

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи. Наразі вже затримано п'ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, які брали участь у мітингу.

"Частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку правоохоронці застосували спеціальні засоби", — заявила Маєвська.

Конфлікт біля "Локомотиву" — що відомо

Нагадаємо, конфлікт між вінничанами та працівниками ТЦК трапився ввечері 1 серпня. Місцеві мешканці оточили стадіон "Локомотив", куди привезли близько 100 віськовозабов'язанних для проведення мобілізаційних заходів.

Активісти намагалися пробитися до будівлі стадіону та вимагали працівників ТЦК відпустити чоловіків. У конфлікт довелося втрутитися працівникам поліції.

У вінницькому ТЦК вже прокоментували скандал та пояснили, що трапилося.

А також на сутичку місцевих із працівниками ТЦК відреагували у поліції.