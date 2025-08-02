Конфлікт з ТЦК у Вінниці — п'ятьох чоловіків затримала поліція

Конфлікт з ТЦК у Вінниці — поліція затримала п'ятьох учасників
Поліція Вінниці відкрила кримінальне провадження після конфлікту місцевих мешканців із працівниками ТЦК біля стадіону "Локомотив". Правоохоронці вже затримали п'ятьох фігурантів скандалу.
Про це "Суспільному" 2 серпня повідомила речниця Національної поліції Вінницької області Заріна Маєвська.
Затримано п'ятьох учасників конфлікту з ТЦК у Вінниці
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи. Наразі вже затримано п'ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, які брали участь у мітингу.
"Частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку правоохоронці застосували спеціальні засоби", — заявила Маєвська.
Конфлікт біля "Локомотиву" — що відомо
Нагадаємо, конфлікт між вінничанами та працівниками ТЦК трапився ввечері 1 серпня. Місцеві мешканці оточили стадіон "Локомотив", куди привезли близько 100 віськовозабов'язанних для проведення мобілізаційних заходів.
Активісти намагалися пробитися до будівлі стадіону та вимагали працівників ТЦК відпустити чоловіків. У конфлікт довелося втрутитися працівникам поліції.
У вінницькому ТЦК вже прокоментували скандал та пояснили, що трапилося.
А також на сутичку місцевих із працівниками ТЦК відреагували у поліції.
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