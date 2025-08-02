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Главная ТЦК Конфликт с ТЦК в Виннице — полиция задержала пятерых участников

Конфликт с ТЦК в Виннице — полиция задержала пятерых участников

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 15:03
Конфликт с ТЦК в Виннице — пятерых мужчин задержала полиция
Полиция Винницкой области. Иллюстративное фото: facebook.com/vinn.police

Полиция Винницы открыла уголовное производство после конфликта местных жителей с работниками ТЦК возле стадиона "Локомотив". Правоохранители уже задержали пятерых фигурантов скандала.

Об этом "Суспільному" 2 августа сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Винницкой области Зарина Маевская.

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения. Сейчас уже задержаны пятеро мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, которые принимали участие в митинге.

"Часть присутствующих повредила ворота и проникли на территорию учреждения. Чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка правоохранители применили специальные средства", — заявила Маевская.

Конфликт возле "Локомотива" — что известно

Напомним, конфликт между винничанами и работниками ТЦК случился вечером 1 августа. Местные жители окружили стадион "Локомотив", куда привезли около 100 военнообязанных для проведения мобилизационных мероприятий.

Активисты пытались пробиться к зданию стадиона и требовали работников ТЦК отпустить мужчин. В конфликт пришлось вмешаться работникам полиции.

В винницком ТЦК уже прокомментировали скандал и объяснили, что случилось.

А также на стычку местных с работниками ТЦК отреагировали в полиции.

скандал Винница полиция конфликт ТЦК и СП
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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