Конфликт с ТЦК в Виннице — пятерых мужчин задержала полиция

Конфликт с ТЦК в Виннице — полиция задержала пятерых участников
Полиция Винницы открыла уголовное производство после конфликта местных жителей с работниками ТЦК возле стадиона "Локомотив". Правоохранители уже задержали пятерых фигурантов скандала.
Об этом "Суспільному" 2 августа сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Винницкой области Зарина Маевская.
Задержаны пять участников конфликта с ТЦК в Виннице
Правоохранители открыли уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения. Сейчас уже задержаны пятеро мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, которые принимали участие в митинге.
"Часть присутствующих повредила ворота и проникли на территорию учреждения. Чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка правоохранители применили специальные средства", — заявила Маевская.
Конфликт возле "Локомотива" — что известно
Напомним, конфликт между винничанами и работниками ТЦК случился вечером 1 августа. Местные жители окружили стадион "Локомотив", куда привезли около 100 военнообязанных для проведения мобилизационных мероприятий.
Активисты пытались пробиться к зданию стадиона и требовали работников ТЦК отпустить мужчин. В конфликт пришлось вмешаться работникам полиции.
В винницком ТЦК уже прокомментировали скандал и объяснили, что случилось.
А также на стычку местных с работниками ТЦК отреагировали в полиции.
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