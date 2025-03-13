Мобілізація з подвійним громадянством - дії ТЦК

Подвійне громадянство — як реагуватиме ТЦК
Якщо громадянин України, отримавши паспорт іншої держави, не здійснив вихід із громадянства України, то у відносинах з Українською державою він і надалі вважатиметься її громадянином. Тож його цілком можливо мобілізувати.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Громадянин чи не громадянин України
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його мобілізувати під час перебування в Україні, якщо він багато років живе у Канаді й отримав тамтешнє громадянство.
"Якщо Ви не здійснили вихід з громадянства України, тобто Президент не видав указ про те, що Ви не являєтесь громадянином України, то у відносинах з Україною Ви вважаєтесь її громадянином", — підкреслив Владислав Дерій.
Що чекає в Україні на канадця з українським паспортом
Юрист пояснив, які проблеми можуть виникнути у особи з двома громадянствами, одне з яких є українським.
По-перше, такого громадянина не випустять за межі України, крім випадків, коли у нього буде задокументоване право на відстрочку.
По-друге — випишуть штраф за відсутність військово-облікового документу.
І по-третє, якщо ВЛК не виявить обмежень, то територіальний центр комплектування цілком може мобілізувати такого громадянина.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є можливою мобілізація громадян інших країн, які проживають в Україні.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можна виїхати з України під час війни з посвідкою на проживання.
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