Мобілізація з подвійним громадянством - дії ТЦК

Перевірка документів на кордоні. Фото: "УП Життя"

Якщо громадянин України, отримавши паспорт іншої держави, не здійснив вихід із громадянства України, то у відносинах з Українською державою він і надалі вважатиметься її громадянином. Тож його цілком можливо мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його мобілізувати під час перебування в Україні, якщо він багато років живе у Канаді й отримав тамтешнє громадянство.

"Якщо Ви не здійснили вихід з громадянства України, тобто Президент не видав указ про те, що Ви не являєтесь громадянином України, то у відносинах з Україною Ви вважаєтесь її громадянином", — підкреслив Владислав Дерій.

Що чекає в Україні на канадця з українським паспортом

Юрист пояснив, які проблеми можуть виникнути у особи з двома громадянствами, одне з яких є українським.

По-перше, такого громадянина не випустять за межі України, крім випадків, коли у нього буде задокументоване право на відстрочку.

По-друге — випишуть штраф за відсутність військово-облікового документу.

І по-третє, якщо ВЛК не виявить обмежень, то територіальний центр комплектування цілком може мобілізувати такого громадянина.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є можливою мобілізація громадян інших країн, які проживають в Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна виїхати з України під час війни з посвідкою на проживання.