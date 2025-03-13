Мобилизация с двойным гражданством - действия ТЦК

Проверка документов на границе. Фото: "УП Життя"

Если гражданин Украины, получив паспорт другого государства, не осуществил выход из гражданства Украины, то в отношениях с Украинским государством он и в дальнейшем будет считаться его гражданином. Поэтому его вполне возможно мобилизовать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его мобилизовать во время пребывания в Украине, если он много лет живет в Канаде и получил местное гражданство.

"Если Вы не осуществили выход из гражданства Украины, то есть Президент не издал указ о том, что Вы не являетесь гражданином Украины, то в отношениях с Украиной Вы считаетесь ее гражданином", — подчеркнул Владислав Дерий.

Что ждет в Украине канадца с украинским паспортом

Юрист объяснил, какие проблемы могут возникнуть у лица с двумя гражданствами, одно из которых является украинским.

Во-первых, такого гражданина не выпустят за пределы Украины, кроме случаев, когда у него будет задокументированное право на отсрочку.

Во-вторых — выпишут штраф за отсутствие военно-учетного документа.

И в-третьих, если ВВК не обнаружит ограничений, то территориальный центр комплектования вполне может мобилизовать такого гражданина.

Напомним, мы ранее писали о том, возможна ли мобилизация граждан других стран, проживающих в Украине.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли выехать из Украины во время войны с видом на жительство.