Виїзд з України під час війни - чи затримають на кордоні громадянина з посвідкою для проживання

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадяни України, навіть маючи паспорти інших країн, не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Але іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні не прирівнюються до громадян — тож мають право вільного виїзду з межі нашої держави.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час дії воєнного стану та після оголошення загальної мобілізації кордони України закриті для українських громадян, які є військовозобов’язаними.

При цьому громадяни, у яких є паспорти кількох країн, зокрема, і нашої держави, сприймаються перш за все як громадяни України із відповідними наслідками.

Посвідка не робить людину громадянином

Та є ще така категорія людей, як іноземні громадяни з посвідкою на постійне проживання в Україні. До юристів звернулася з питанням жінка, яка поцікавилася — чи зможе її наречений, який має таку посвідку, виїхати з України під час дії воєнного стану.

"Іноземні громадяни не обмежені у праві виїзду за межі України. Посвідка на проживання не робить вашого майбутнього чоловіка громадянином України", — пояснив Юрій Айвазян.

ТЦК також не мають права мобілізувати таких громадян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні для виїзду за кордон виключеному з військового обліку.

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