Выезд из Украины во время войны - задержат ли на границе гражданина с видом на жительство

Проверка на границе. Фото: ГПСУ

Граждане Украины, даже имея паспорта других стран, не могут выехать за границу во время действия военного положения. Но иностранцы с видом на постоянное проживание в Украине не приравниваются к гражданам, поэтому имеют право свободного выезда из границ нашего государства.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Во время действия военного положения и после объявления общей мобилизации границы Украины закрыты для украинских граждан, военнообязанных.

При этом граждане, у которых есть паспорта нескольких стран, в том числе и нашего государства, воспринимаются прежде всего как граждане Украины с соответствующими последствиями.

Вид на жительство не делает человека гражданином

Но есть еще такая категория людей, как иностранные граждане с видом на постоянное проживание в Украине.

"Иностранные граждане не ограничены в праве выезда за пределы Украины. Вид на жительство не делает вашего будущего мужа гражданином Украины", — пояснил Юрий Айвазян.

ТЦК также не вправе мобилизовать таких граждан.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны для выезда за границу, исключенном из военного учета.

Также мы сообщали о том, как граждане до 25 лет могут уехать из Украины.