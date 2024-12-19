Выезд из Украины во время войны - задержат ли на границе гражданина с видом на жительство

Выезд из Украины с видом на жительство — возможно ли это
Граждане Украины, даже имея паспорта других стран, не могут выехать за границу во время действия военного положения. Но иностранцы с видом на постоянное проживание в Украине не приравниваются к гражданам, поэтому имеют право свободного выезда из границ нашего государства.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Военное положение и закрытые границы
Во время действия военного положения и после объявления общей мобилизации границы Украины закрыты для украинских граждан, военнообязанных.
При этом граждане, у которых есть паспорта нескольких стран, в том числе и нашего государства, воспринимаются прежде всего как граждане Украины с соответствующими последствиями.
Вид на жительство не делает человека гражданином
Но есть еще такая категория людей, как иностранные граждане с видом на постоянное проживание в Украине.
"Иностранные граждане не ограничены в праве выезда за пределы Украины. Вид на жительство не делает вашего будущего мужа гражданином Украины", — пояснил Юрий Айвазян.
ТЦК также не вправе мобилизовать таких граждан.
Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны для выезда за границу, исключенном из военного учета.
Также мы сообщали о том, как граждане до 25 лет могут уехать из Украины.
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