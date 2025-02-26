Відстрочка від мобілізації - мобілізація в іншому ТЦК під час оформлення відстрочки

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Після подачі до територіального центру комплектування заяви на оформлення відстрочки громадянин повинен отримати документ на підтвердження початку розгляду підстав на відстрочку. Інакше у нього можуть виникнути проблеми із групами оповіщення ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Докази подання документів до ТЦК

Громадянин, який почав процедуру оформлення відстрочки від мобілізації, обов’язково має отримати документальне підтвердження факту отримання у ТЦК заяви та документів про відстрочку.

Інакше у такого громадянина можуть бути проблеми під час зустрічі із груповою оповіщення ТЦК.

"Якщо у Вас немає доказів подачі документів про відстрочку, то Вам можуть вручити повістку, адже працівники ТЦК не знають подавали Ви документи чи ні", — наголосив юрист Владислав Дерій.

Не варто в’їжджати на територію іншого ТЦК

Крім того, у військовозобов’язаного громадянина можуть виникнути проблеми із чужими ТЦК, які не мають інформації про процедуру оформлення відстрочки цієї особи.

"Якщо Ви не будете в'їжджати на територію юрисдикції іншого ТЦК, то Вас не мобілізують, поки йде розгляд заяви", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити військовозобов’язаному, якщо його мобілізували попри подані документи на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, що обов'язково має зробити комісія ТЦК при розгляді відстрочки.