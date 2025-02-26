Отсрочка от мобилизации - мобилизация в другом ТЦК во время оформления отсрочки

Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Четверта влада"

После подачи в территориальный центр комплектования заявления на оформление отсрочки гражданин должен получить документ в подтверждение начала рассмотрения оснований на отсрочку. Иначе у него могут возникнуть проблемы с группами оповещения ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Доказательства подачи документов в ТЦК

Гражданин, который начал процедуру оформления отсрочки от мобилизации, обязательно должен получить документальное подтверждение факта получения в ТЦК заявления и документов об отсрочке.

Иначе у такого гражданина могут быть проблемы при встрече с групповой оповещения ТЦК.

"Если у Вас нет доказательств подачи документов об отсрочке, то Вам могут вручить повестку, ведь работники ТЦК не знают подавали Вы документы или нет", — отметил юрист Владислав Дерий.

Не стоит въезжать на территорию другого ТЦК

Кроме того, у военнообязанного гражданина могут возникнуть проблемы с чужими ТЦК, которые не имеют информации о процедуре оформления отсрочки этого лица.

"Если Вы не будете въезжать на территорию юрисдикции другого ТЦК, то Вас не мобилизуют, пока идет рассмотрение заявления", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанному, если его мобилизовали несмотря на поданные документы на отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, что обязательно должна сделать комиссия ТЦК при рассмотрении отсрочки.