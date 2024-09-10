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Побиття військових та бізнес на ухилянтах — останні скандали з ТЦК

10 вересня 2024 13:55
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Скандали з ТЦК — одні намагаються незаконно заробити гроші, інші незаконно втікають за кордон
Затримання працівника ТЦК на Прикарпатті. Фото: Спецпрокуратура Західного регіону
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Останнім часом в Україні сталося кілька скандалів із працівниками територіальних центрів комплектування та ухилянтами. Одні намагалися незаконно заробити гроші, інші — втекти за кордон. Також траплялися випадки побиття військовослужбовців.

Новини.LIVE зібрали відому на цей час інформацію щодо подібних скандалів. 

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Корупція посадовців ТЦК на Прикарпатті

Нещодавно стало відомо, що заступника керівника Івано-Франківського ТЦК затримали на хабарі. Також на корупції було викрито ще двох посадовців військкомату. 

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Затримання працівника ТЦК на Прикарпатті. Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

За даними слідства, вони організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних для чоловіків призовного віку та присвоєння електронних кодів для їхньої ідентифікації у системі "Оберіг". За свої "послуги" вони брали по 1000 доларів з однієї людини.

Усім трьом оголосили підозри. Крім того, триває розгляд клопотань про відсторонення осіб від займаних посад. За організацію корупційної схеми їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Побиття військового на Черкащині

Крім того, кілька днів тому у місті Сміла Черкаської області місцевий "кримінальний авторитет" побив військовослужбовця. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.

"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців", — відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на інцидент. 

СБУ спіймала на хабарі начальника ТЦК Бучі

Як стало відомо, військком та два його спільники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я".

Під час обшуку силовики виявили понад 1,2 млн доларів. Майже половину грошей було знайдено у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін у будинку військкома.

Його узято під варту під заставу у розмірі 18 млн грн. Зловмиснику загрожує 10 років позбавлення волі. 

П'яний чоловік влаштував конфлікт у Тернопільському ТЦК

Ввечері 7 вересня чоловік, який має відстрочку від мобілізації, у стані алкогольного сп’яніння вирішив піти на службу в ЗСУ. Перебуваючи разом з іншими людьми на території ТЦК, він вибив скло на дверях, намагаючись потрапити до приміщення, та поранив руку. 

Чоловік розбив склопакет вхідних дверей, через що отримав поранення руки. Військовослужбовці ТЦК надали йому первинну медичну допомогу та викликали лікарів і поліцію. 

"Працівниками поліції за цим фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування відносно порушника", — сказали у Тернопільському ТЦК та СП. 

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