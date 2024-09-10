Скандалы с ТЦК — одни пытаются незаконно заработать деньги, другие незаконно бегут за границу

Задержание работника ТЦК в Прикарпатье. Фото: Спецпрокуратура Западного региона

В последнее время в Украине произошло несколько скандалов с работниками территориальных центров комплектования и уклонистами. Одни пытались незаконно заработать деньги, другие — убежать за границу. Также встречались случаи избиения военнослужащих.

Новини.LIVE собрали известную на данный момент информацию о подобных скандалах.

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Недавно стало известно, что заместитель руководителя Ивано-Франковского ТЦК задержан на взятке. Также на коррупции были разоблачены еще два чиновника военкомата.

Задержание работника ТЦК в Прикарпатье. Фото: Спецпрокуратура Западного региона

По данным следствия, они организовали незаконную схему обновления военно-учетных данных для мужчин призывного возраста и присвоения электронных кодов для их идентификации в системе "Оберіг". За свои "услуги" они брали по 1000 долларов с одного человека.

Всем троим объявили подозрения. Кроме того, идет рассмотрение ходатайств об отстранении лиц от занимаемых должностей. За организацию коррупционной схемы им грозит до 10 лет тюрьмы.

Избиение военного в Черкасской области

Кроме того, несколько дней назад в городе Смела Черкасской области местный "уголовный авторитет" избил военнослужащего. Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства.

"Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит должную и жесткую реакцию правоохранителей", — отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко на инцидент.

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Как стало известно, военком и два его подельника предлагали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВВК о "плохом здоровье".

В ходе обыска силовики обнаружили более 1,2 млн долларов. Почти половина денег была найдена в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен в доме военкома.

Сотруднику ТЦК сообщили о подозрении в коррупции. Он взят под стражу под залог в размере 18 млн грн. Злоумышленнику грозит 10 лет лишения свободы.

Пьяный мужчина устроил конфликт в Тернопольском ТЦК

Вечером 7 сентября мужчина, имеющий отсрочку от мобилизации, в состоянии алкогольного опьянения решил пойти на службу в ВСУ. Находясь вместе с другими людьми на территории ТЦК, он выбил стекло в двери, пытаясь попасть в помещение, и поранил руку.

Военнослужащие ТЦК оказали ему первичную медицинскую помощь и вызвали врачей и полицию.

"Работниками полиции по этому факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителя", — сказали в Тернопольском ТЦК и СП.