Трьох посадовців ТЦК в Івано-Франківській області спіймали на корупційній схемі

На Прикарпатті посадовці ТЦК за гроші допомагали ухилянтам — деталі схеми
Заступника керівника Івано-Франківського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали на хабарі. Також на корупції було викрито ще двох посадовців військкомату.
Про це повідомила Спецпрокуратура Західного регіону у Telegram у вівторок, 10 вересня.
Посадовців ТЦК підозрюють у корупції
Так, посадовці ТЦК організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних для чоловіків призовного віку та присвоєння електронних кодів для їхньої ідентифікації у системі "Оберіг". За свої "послуги" вони брали по 1000 доларів з однієї людини.
Правоохоронці затримали кожного з них після одержання коштів — "замовники" встигли передати їм два платежі по 500 доларів. 39-річному заступнику начальника обласного ТЦК, 33-річному керівнику та 57-річному працівнику районного ТЦК оголосили підозри, наразі суд обрав запобіжні заходи.
Крім того, триває розгляд клопотань про відсторонення осіб від займаних посад. За організацію корупційної схеми їм загрожує до 10 років ув’язнення.
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