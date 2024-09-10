Трьох посадовців ТЦК в Івано-Франківській області спіймали на корупційній схемі

Затримання працівника ТЦК. Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

Заступника керівника Івано-Франківського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали на хабарі. Також на корупції було викрито ще двох посадовців військкомату.

Про це повідомила Спецпрокуратура Західного регіону у Telegram у вівторок, 10 вересня.

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Так, посадовці ТЦК організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних для чоловіків призовного віку та присвоєння електронних кодів для їхньої ідентифікації у системі "Оберіг". За свої "послуги" вони брали по 1000 доларів з однієї людини.

Затримання працівника ТЦК. Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

Затримання працівника ТЦК. Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

Правоохоронці затримали кожного з них після одержання коштів — "замовники" встигли передати їм два платежі по 500 доларів. 39-річному заступнику начальника обласного ТЦК, 33-річному керівнику та 57-річному працівнику районного ТЦК оголосили підозри, наразі суд обрав запобіжні заходи.

Затримання працівника ТЦК. Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

Затримання працівника ТЦК. Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

Вилучені гроші. Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

Крім того, триває розгляд клопотань про відсторонення осіб від займаних посад. За організацію корупційної схеми їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Скриншот допису Спецпрокуратури