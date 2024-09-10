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На Прикарпатье чиновники ТЦК за деньги помогали уклонистам — детали схемы

10 сентября 2024 12:24
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор
Трех должностных лиц ТЦК в Ивано-Франковской области поймали на коррупционной схеме
Задержание работника ТЦК. Фото: Спецпрокуратура Западного региона
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор

Заместитель руководителя Ивано-Франковского Территориального центра комплектования и социальной поддержки задержан на взятке. Также на коррупции были разоблачены еще два чиновника военкомата.

Об этом сообщила Спецпрокуратура Западного региона в Telegram во вторник, 10 сентября.

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Так, чиновники ТЦК организовали незаконную схему обновления военно-учетных данных для мужчин призывного возраста и присвоения электронных кодов для их идентификации в системе "Оберіг". За свои "услуги" они брали по 1000 долларов с одного человека.

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Задержание работника ТЦК. Фото: Спецпрокуратура Западного региона
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Задержание работника ТЦК. Фото: Спецпрокуратура Западного региона

Правоохранители задержали каждого из них после получения средств — "заказчики" успели передать им два платежа по 500 долларов. 39-летнему заместителю начальника областного ТЦК, 33-летнему руководителю и 57-летнему работнику районного ТЦК объявили подозрения, сейчас суд избрал меры пресечения.

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Задержание работника ТЦК. Фото: Спецпрокуратура Западного региона
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Задержание работника ТЦК. Фото: Спецпрокуратура Западного региона
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Изъятые деньги. Фото: Спецпрокуратура Западного региона

Кроме того, идет рассмотрение ходатайств об отстранении лиц от занимаемых должностей. За организацию коррупционной схемы им грозит до 10 лет тюрьмы.

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Скриншот поста Спецпрокуратуры
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Скриншот поста Спецпрокуратуры

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13:26 На Виннитчине мужчина не явился в ТЦК после двух повесток — как его наказали

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