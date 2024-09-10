Трех должностных лиц ТЦК в Ивано-Франковской области поймали на коррупционной схеме

На Прикарпатье чиновники ТЦК за деньги помогали уклонистам — детали схемы
Заместитель руководителя Ивано-Франковского Территориального центра комплектования и социальной поддержки задержан на взятке. Также на коррупции были разоблачены еще два чиновника военкомата.
Об этом сообщила Спецпрокуратура Западного региона в Telegram во вторник, 10 сентября.
Чиновников ТЦК подозревают в коррупции
Так, чиновники ТЦК организовали незаконную схему обновления военно-учетных данных для мужчин призывного возраста и присвоения электронных кодов для их идентификации в системе "Оберіг". За свои "услуги" они брали по 1000 долларов с одного человека.
Правоохранители задержали каждого из них после получения средств — "заказчики" успели передать им два платежа по 500 долларов. 39-летнему заместителю начальника областного ТЦК, 33-летнему руководителю и 57-летнему работнику районного ТЦК объявили подозрения, сейчас суд избрал меры пресечения.
Кроме того, идет рассмотрение ходатайств об отстранении лиц от занимаемых должностей. За организацию коррупционной схемы им грозит до 10 лет тюрьмы.
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