Захист прав у ТЦК — юристи скаржаться на перешкоджання роботі

Черга у ТЦК. Фото: Четверта влада

Адвокат Олексій Зіньков заявив про критичну проблему з доступом адвокатів до своїх клієнтів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). За його словами, адвокатів не допускають до осіб, які перебувають у ТЦК, що порушує їхнє право на правову допомогу.

Про це Олексій Зіньков заявив в ефірі День.LIVE.

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Олексій Зіньков заявив, що юристи нерідко подають заяви про злочин у зв’язку з обмеженням прав на захист та перешкоджанням діяльності адвокатів, однак, за словами Зінькова, стикаються з абсурдними ситуаціями.

Зокрема, у деяких ТЦК, коли адвокат приїжджає надавати правову допомогу і показує документи, що підтверджують його повноваження, працівники ТЦК викликають поліцію та заявляють, що адвокат перешкоджає їхній діяльності.

"Проблема, досить критична стала проблема, саме у адвокатів, під час надання правової допомоги в ТЦК адвокатів не допускають до своїх клієнтів для надання правової допомоги, що по суті порушує право будь-якої особи на правову допомогу скористатися. Адвокатів не допускають і адвокати в свою чергу подають заяви про злочин щодо прав на захист і щодо перешкоджання діяльності адвоката", — заявив Зіьков.

Крім того, він наголосив, що в багатьох випадках у мобілізованих забирають телефони, що ще більше ускладнює можливість зв’язку з адвокатом та отримання юридичної підтримки. Зіньков зазначив, що адвокати лише виконують свою роботу, а такі дії представників ТЦК є неправомірними.

"І проти адвокатів, коли адвокати намагаються надати допомогу, як ми знаємо, що телефони в більшості випадків забирають, адвокат приїжджає і каже, що в мене клієнт показує документ, який підтверджує право надання цієї допомоги, то працівники деяких ТЦК викликають поліцію і пишуть заяву щодо перешкоджання дій військовим", — пояснив адвокат.

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