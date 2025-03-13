Корупційні схеми у ВЛК та ТЦК — юрист пояснив, чому складно покарати лікарів

Військово-лікарська комісія. Ілюстративне фото: УНІАН

Корупція у військових медичних комісіях залишається серйозною проблемою, хоча за хабарництво у ТЦК та ВЛК передбачена кримінальна відповідальність. Водночас лікарів, які визнають непридатних до служби людей здоровими заради "виконання плану", притягнути до відповідальності набагато складніше.

Про це заявив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 13 березня.

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За словами Боровського, суспільне невдоволення мобілізацією частково підігрівається інформаційною кампанією росіян, проте проблема корупції у військових комісіях є цілком реальною. Лікарі продають довідки про непридатність або, навпаки, відправляють на фронт людей, які за станом здоров’я не можуть воювати.

Юрист зазначив, що хабарництво у ВЛК та ТЦК карається законом, і правоохоронці вже активно розслідують такі випадки. Однак покарання за фальсифікацію медичних висновків щодо придатності до служби поки що складно застосувати. За його словами, навіть якщо людина загинула або не змогла виконувати бойові завдання через стан здоров’я, довести провину лікаря, який визнав її придатною, майже неможливо.

"Коли для виконання плану лікар пише і засвідчує, що нездорова людина є здоровою. За це притягнути до відповідальності достатньо важко. Потім встановити, що особа, яка загинула на війні або не змогла виконувати якісь бойові задачі через свої вади по здоров'ю, або притягнути до відповідальності лікаря, який розписався в тому, що вона могла б виконувати ці задачі — доволі важко. І тому встановлення такої відповідальності у новому проєкті закону є достатньо важливим", — підсумував Боровський.

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про запровадження відповідальності для керівників ТЦК та ВЛК за порушення порядку медичного огляду.

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