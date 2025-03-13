Коррупционные схемы в ВВК и ТЦК — юрист объяснил, почему сложно наказать врачей

Военно-врачебная комиссия. Иллюстративное фото: УНИАН

Коррупция в военных медицинских комиссиях остается серьезной проблемой, хотя за взяточничество в ТЦК и ВВК предусмотрена уголовная ответственность. В то же время врачей, которые признают непригодных к службе людей здоровыми ради "выполнения плана", привлечь к ответственности гораздо сложнее.

Об этом заявил военный юрист Тарас Боровский в эфире Ранок.LIVE в четверг, 13 марта.

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По словам Боровского, общественное недовольство мобилизацией частично подогревается информационной кампанией россиян, однако проблема коррупции в военных комиссиях вполне реальна. Врачи продают справки о непригодности или, наоборот, отправляют на фронт людей, которые по состоянию здоровья не могут воевать.

Юрист отметил, что взяточничество в ВВК и ТЦК карается законом, и правоохранители уже активно расследуют такие случаи. Однако наказание за фальсификацию медицинских заключений о годности к службе пока сложно применить. По его словам, даже если человек погиб или не смог выполнять боевые задачи по состоянию здоровья, доказать вину врача, который признал его годным, почти невозможно.

"Когда для выполнения плана врач пишет и удостоверяет, что нездоровый человек является здоровым. За это привлечь к ответственности достаточно трудно. Затем установить, что лицо, погибшее на войне или не смогло выполнять какие-то боевые задачи из-за своих недостатков по здоровью, или привлечь к ответственности врача, который расписался в том, что он мог бы выполнять эти задачи - довольно трудно. И поэтому установление такой ответственности в новом проекте закона является достаточно важным", — подытожил Боровский.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о введении ответственности для руководителей ТЦК и ВВК за нарушение порядка медицинского осмотра.

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