Защита прав в ТЦК — юристы жалуются на препятствование работе

Очередь в ТЦК. Фото: Четвертая власть

Адвокат Алексей Зиньков заявил о критической проблеме с доступом адвокатов к своим клиентам в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК). По его словам, адвокатов не допускают к лицам, находящимся в ТЦК, что нарушает их право на правовую помощь.

Об этом Алексей Зиньков заявил в эфире День.LIVE.

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Алексей Зиньков заявил, что юристы нередко подают заявления о преступлении в связи с ограничением прав на защиту и препятствованием деятельности адвокатов, однако, по словам Зинькова, сталкиваются с абсурдными ситуациями.

В частности, в некоторых ТЦК, когда адвокат приезжает оказывать правовую помощь и показывает документы, подтверждающие его полномочия, работники ТЦК вызывают полицию и заявляют, что адвокат препятствует их деятельности.

"Проблема, достаточно критическая стала проблема, именно у адвокатов, при оказании правовой помощи в ТЦК адвокатов не допускают к своим клиентам для оказания правовой помощи, что по сути нарушает право любого лица на правовую помощь воспользоваться. Адвокатов не допускают и адвокаты в свою очередь подают заявления о преступлении относительно прав на защиту и относительно препятствования деятельности адвоката", — заявил Зиков.

Кроме того, он отметил, что во многих случаях у мобилизованных забирают телефоны, что еще больше усложняет возможность связи с адвокатом и получения юридической поддержки. Зиньков отметил, что адвокаты лишь выполняют свою работу, а такие действия представителей ТЦК являются неправомерными.

"И против адвокатов, когда адвокаты пытаются оказать помощь, как мы знаем, что телефоны в большинстве случаев забирают, адвокат приезжает и говорит, что у меня клиент показывает документ, подтверждающий право предоставления этой помощи, то работники некоторых ТЦК вызывают полицию и пишут заявление о препятствовании действий военным", — пояснил адвокат.

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