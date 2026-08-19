Перерахунок військової пенсії 2026: що робити при відмові ТЦК

Працівники ТЦК. Фото: Чернівецький ОТЦК та СП

Аби збільшити пенсію через зростання зарплат чинних військових, пенсіонерам необхідна спеціальна довідка від ТЦК. Проте військкомати часто "гублять" надбавки або використовують старі розрахунки. Правозахисники розповіли про дієві механізми впливу на установи через адміністративні суди.

Інформацією поділились у статті "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

Що робити, якщо ТЦК ігнорує запит про розмір пенсії

Перерахунок пенсій для колишніх військовослужбовців безпосередньо залежить від отримання актуальної довідки про розміри грошового забезпечення. Цей документ є єдиною базою для Пенсійного фонду, коли йдеться про підвищення виплат відповідно до зростання заробітних плат діючих армійців.

Проте ТЦК нерідко блокують процес, надсилаючи пенсіонерам формальні відмови через нібито "відсутність підстав". У багатьох випадках територіальні центри комплектування видають документи з порушеннями, не вписуючи туди всі передбачені законом премії та надбавки. Через таку практику тисячі людей роками отримують значно менші пенсії, ніж їм гарантує держава.

Щоб запустити процедуру перерахунку, військовий пенсіонер має насамперед письмово звернутися до керівника свого ТЦК та СП. У тексті заяви обов'язково фіксується дата, станом на яку формується довідка. Зазвичай це 1 січня року, з якого планується зміна виплат. Юристи радять прямо посилатися на статті 43 та 63 Закону №2262-XII і жорстко вимагати врахування абсолютно всіх складових забезпечення.

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При цьому критично важливо наголосити, щоб розрахунок посадового окладу та доплати за військове звання здійснювався на базі актуального прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного року, а не за старими показниками.

Які документи потрібно надіслати до ТЦК для перерахунку пенсій

До звернення необхідно додати копії документів, що підтверджують особу та право на перерахунок. Йдеться про:

паспорт;

податковий номер (РНОКПП);

військовий квиток або посвідчення офіцера;

накази про звільнення зі служби;

довідку від Пенсійного фонду про призначення пенсії.

Як краще подавати документи до ТЦК для перерахунку пенсій

Велику роль відіграє спосіб передачі цих паперів. При особистому візиті до установи треба мати другий примірник заяви, на якому співробітники ТЦК зобов'язані поставити штамп із датою та вхідним номером. Якщо звернення надсилається поштою, це має бути лише цінний лист із детальним описом вкладення та повідомленням про вручення.

Відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян", військкомат має розглянути запит протягом одного місяця, хоча у виняткових випадках термін офіційно подовжують до 45 діб із обов'язковим попередженням заявника.

ТЦК ігнорує запити щодо перерахунку пенсії — як діяти далі

Якщо установа не видала довідку або використала застарілі розрахункові величини, ситуація успішно вирішується в окружному адміністративному суді. Позов необхідно подати протягом шести місяців із моменту, коли особа дізналася про порушення своїх прав.

Під час судового процесу висуваються дві базові вимоги: визнати дії чи бездіяльність ТЦК протиправними та примусити орган сформувати нову довідку з усіма складовими для Пенсійного фонду. Водночас стала практика Верховного Суду свідчить, що в подібних справах рішення ухвалюються на користь колишніх військових, позбавляючи ТЦК можливості самовільно викреслювати законні виплати.

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