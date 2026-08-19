Перерасчет военной пенсии в 2026 году: что делать в случае отказа ТЦК

Сотрудники ТЦК. Фото: Черновицкий ОТЦК и СП

Чтобы увеличить пенсию в связи с ростом зарплат действующих военнослужащих, пенсионерам требуется специальная справка из ТЦК. Однако военкоматы часто "теряют" надбавки или используют старые расчеты. Правозащитники рассказали об эффективных механизмах воздействия на учреждения через административные суды.

Этой информацией поделились в статье «Судебно-юридической газеты», передает Новини.LIVE.

Что делать, если ТЦК игнорирует запрос о размере пенсии

Перерасчет пенсий для бывших военнослужащих напрямую зависит от получения актуальной справки о размерах денежного обеспечения. Этот документ является единственной основой для Пенсионного фонда, когда речь идет о повышении выплат в соответствии с ростом заработной платы действующих военнослужащих.

Однако ТЦК нередко блокируют этот процесс, направляя пенсионерам формальные отказы из-за якобы "отсутствия оснований". Во многих случаях территориальные центры комплектования выдают документы с нарушениями, не указывая в них все предусмотренные законом премии и надбавки. Из-за такой практики тысячи людей годами получают значительно меньшие пенсии, чем им гарантирует государство.

Чтобы инициировать процедуру перерасчета, военный пенсионер должен в первую очередь письменно обратиться к руководителю своего ТЦК и СП. В тексте заявления обязательно указывается дата, по состоянию на которую формируется справка. Обычно это 1 января года, с которого планируется изменение выплат. Юристы советуют прямо ссылаться на статьи 43 и 63 Закона № 2262-XII и настойчиво требовать учета абсолютно всех составляющих обеспечения.

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При этом крайне важно подчеркнуть, чтобы расчет должностного оклада и доплаты за воинское звание осуществлялся на основе актуального прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года, а не по старым показателям.

Какие документы необходимо направить в ТЦК для перерасчета пенсий

К обращению необходимо приложить копии документов, подтверждающих личность и право на перерасчет. Речь идет о:

паспорт;

налоговый номер (РНОКПП);

военный билет или удостоверение офицера;

приказы об увольнении со службы;

справку из Пенсионного фонда о назначении пенсии.

Как лучше подавать документы в ТЦК для перерасчета пенсий

Большую роль играет способ передачи этих документов. При личном визите в учреждение необходимо иметь второй экземпляр заявления, на котором сотрудники ТЦК обязаны поставить штамп с датой и входным номером. Если обращение отправляется по почте, это должно быть только ценное письмо с подробным описанием вложения и уведомлением о вручении.

В соответствии со статьёй 20 Закона Украины «Об обращениях граждан», военкомат должен рассмотреть запрос в течение одного месяца, хотя в исключительных случаях срок официально продлевается до 45 суток с обязательным уведомлением заявителя.

ТЦК игнорирует запросы о перерасчете пенсии — как действовать дальше

Если учреждение не выдало справку или использовало устаревшие расчетные величины, ситуация успешно решается в окружном административном суде. Иск необходимо подать в течение шести месяцев с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав.

В ходе судебного разбирательства выдвигаются два основных требования: признать действия или бездействие ТЦК противоправными и обязать орган оформить новую справку со всеми составляющими для Пенсионного фонда. В то же время сложившаяся практика Верховного Суда свидетельствует, что в подобных делах решения принимаются в пользу бывших военных, лишая ТЦК возможности самовольно исключать законные выплаты.

Как ранее писали Новини.LIVE, государство помогает семьям погибших военных пенсиями и дополнительными выплатами. Узнайте, как именно рассчитывается сумма помощи в 2026 году и от чего она зависит.

Между тем случаются ситуации, когда военкоматы безосновательно сокращают срок действия отсрочки. Например, единственному сыну, ухаживающему за матерью с инвалидностью II группы, иногда согласовывают отсрочку лишь на месяц вместо привычных 90 дней. Юристы объяснили, почему это является нарушением закона.