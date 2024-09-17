Чи потрібно пред'являти довідку про оновлення даних з ТЦК при переоформленні авто

Перевірка документів водія. Фото: ДПСУ

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, чоловіки отримують повістки в рамках закону про мобілізацію для оновлення даних та постановки на військовий облік. Юристка відповіла, чи мають право під час переоформлення авто вимагати витяг про оновлення військово-облікових даних в ТЦК.

Про це розповіла юристка Неля Романенко на порталі b2bconsul.

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Юристка розповіла, що при перереєстрації автомобіля не надається військово-обліковий документ. Вимог щодо його видачі під час такої процедури не міститься в жодному нормативно-правовому акті.

"При здійсненні процедури переоформлення транспортного засобу не перевіряються ваші військово-облікові дані, а також не уточнення військово-облікових даних не є підставою для відмови у перереєстрації транспортного засобу", — сказала вона.

Також юристка повідомила, що є інші варіанти переоформлення транспортного засобу, якщо немає бажання чи можливості відвідувати сервісний центр МВС.

"Якщо ви не маєте бажання відвідувати сервісний центр МВС, який здійснює перереєстрацію транспортного засобу, то рекомендую вам звернутись до нотаріуса з метою оформлення довіреності на іншу особу, яка замість вас відвідає сервісний центр МВС і здійснить всі необхідні дії", — пояснила вона.