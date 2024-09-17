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Переоформление авто во время военного положения — юрист указала на нюансы по ТЦК

17 сентября 2024 13:44
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор
Нужно ли предъявлять справку об обновлении данных по ТЦК при переоформлении авто
Проверка водительских документов. Фото: ГНСУ
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, мужчины получают повестки в рамках закона о мобилизации для обновления данных и постановки на военный учет. Юрист ответила, имеют ли право во время переоформления авто требовать выписку об обновлении военно-учетных данных в ТЦК.

Об этом рассказала юрист Неля Романенко на портале b2bconsul.

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Имеют ли право требовать обновления военно-учетных данных в ТЦК

Юрист рассказала, что при перерегистрации автомобиля не предоставляется военно-учетный документ. Требований по его выдаче во время такой процедуры не содержится ни в одном нормативно-правовом акте.

"При осуществлении процедуры переоформления транспортного средства не проверяются ваши военно-учетные данные, а также не уточнение военно-учетных данных не является основанием для отказа в перерегистрации транспортного средства", — сказала она.

Также юрист сообщила, что есть другие варианты переоформления транспортного средства, если нет желания или возможности посещать сервисный центр МВД.

"Если вы не хотите посещать сервисный центр МВД, который осуществляет перерегистрацию транспортного средства, то рекомендую вам обратиться к нотариусу с целью оформления доверенности на другое лицо, которое вместо вас посетит сервисный центр МВД и совершит все необходимые действия", — пояснила она.

Переоформление машины
Объяснение юриста. Фото: скриншот

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