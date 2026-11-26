Обвинувачений із працівником ДБР. Фото: dbr.gov.ua

Війсьвослужбовця одного із РТЦК та СП Одещини визнали винним у колабораціонізмі. Під час тимчасової окупації частини Херсонщини росіянами він працював на загарбників.

Про це 17 листопада повідомив Офіс генпрокурора України, передає Новини.LIVE.

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Як працівник ТЦК допомагав РФ

50-річний фігурант став молодшим інспектором у "правоохоронному орган", який на базі Дар'ївської виправної колонії №10 у Херсонському районі створили росіяни. Зрадник виконував службові обов'язки та допомагав підконтрольній росіянам установі функціонувати.

У лютому 2023 року, коли правобережжя Херсонщини звільнили, колаборант долучився до ЗСУ. Під час служби він зазнав поранення, тому від березня 2024 року службив в одному з районних військкоматів Одещини.

Порушника засудили до 12 років в'язниці та конфіскації майна. Крім того, йому заборонили впродовж найближчих 14 років обіймати деякі посади. Спеціального звання "прапорщик внутрішньої служби" засудженого позбавили.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДБР повідомляв, що на Київщині посадовець РТЦК та СП вистрелив у військового. Потерпілий зазнав поранення середньої тяжкості. Стрілку загрожує до 12 років в'язниці.

Також ми з посиланням на Офіс генпрокурора України писали, що впродовж поточного року в Україні відкрили понад 200 кримінальних проваджень через корупцію під час мобілізації. Підозру отримали 111 посадовців ТЦК та ВЛК. Серед хабарів були гроші, автівки та талони на дизельне пальне.