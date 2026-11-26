Обвиняемый с сотрудником ГБР. Фото: dbr.gov.ua

Военнослужащего одного из РТЦК и СП Одесской области признали виновным в коллаборационизме. Во время временной оккупации части Херсонской области россиянами он работал на захватчиков.

Об этом 17 ноября сообщил Офис генерального прокурора Украины, передает Новини.LIVE.

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Как сотрудник ТЦК помогал РФ

50-летний фигурант стал младшим инспектором в "правоохранительном органе", который на базе Дарьевской исправительной колонии № 10 в Херсонском районе создали россияне. Предатель выполнял служебные обязанности и помогал подконтрольному россиянам учреждению функционировать.

В феврале 2023 года, когда правобережье Херсонской области освободили, коллаборационист вступил в ряды ВСУ. Во время службы он получил ранение, поэтому с марта 2024 года служил в одном из районных военкоматов Одесской области.

Нарушителя приговорили к 12 годам тюрьмы и конфискации имущества. Кроме того, ему запретили в течение ближайших 14 лет занимать определенные должности. Cпециального звания "прапорщик внутренней службы" осужденного лишили.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГБР сообщал, что на Киевщине чиновник РТЦК и СП выстрелил в военного. Пострадавший получил ранение средней тяжести. Стрелку грозит до 12 лет тюрьмы.

Также мы со ссылкой на Офис генпрокурора Украины писали, что в течение текущего года в Украине возбудили более 200 уголовных дел из-за коррупции во время мобилизации. Подозрения предъявили 111 чиновникам ТЦК и ВВК. Среди взяток были деньги, автомобили и талоны на дизельное топливо.