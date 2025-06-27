Штраф від ТЦК - вартість оскарження штрафу

Громадянин пише позовну заяву до суду. Фото: Одеський ТЦК

Якщо військовозобов’язаний громадянин вирішить написати позовну заяву на штраф від ТЦК, це не буде коштувати йому жодної копійки. Але у цьому процесі є обов’язковий пункт, який потрібно оплатити перед початком процесу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Два варіанти майбутнього після штрафу ТЦК

Коли громадянин отримує штраф від територіального центру комплектування, у нього, як пояснив адвокат Юрій Айвазян, є два варіанти подальших подій.

З одного боку — можна сплатити штраф, до того ж, за умови швидкого погашення штрафу можна обійтися сумою у 8500 грн, а не 17 000 грн (повний розмір базового штрафу під час війни).

З іншого — можна оскаржувати штраф у судовому порядку, якщо є підстави вважати це рішення ТЦК незаконним.

Адвокат пояснив, скільки коштуватиме судовий процес для громадянина.

Скільки коштують позовна заява і судовий збір

Сам по собі процес громадянину нічого не буде коштувати, підкреслив Айвазян.

"Подання позовної заяви до суду безкоштовне, якщо напишете самостійно, а не користуватиметесь послугами адвоката", — зазначив юрист.

Та у будь-якому випадку військовозобов’язаному доведеться сплатити судовий збір у розмірі 1211,20 грн.

Якщо ж громадянин використовує послуги юриста, то він, відповідно, має сплатити його роботу відповідно до укладеної угоди.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що може чекати на громадянина, який сплатив штраф, але не повідомив ТЦК про це.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу має ТЦК для штрафу після подання в розшук.