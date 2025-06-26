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Головна ТЦК Не відніс квитанцію про сплату штрафу в ТЦК — що буде

Не відніс квитанцію про сплату штрафу в ТЦК — що буде

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Дата публікації: 26 червня 2025 06:30
Штраф від ТЦК - чи треба відносити квитанцію про сплату в ТЦК
Працівники ТЦК оформлюють документи. Фото: Вінницький ТЦК
Ключові моменти Як повідомити ТЦК про сплачений штраф Чи можна не повідомляти ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який був оштрафований ТЦК за порушення правил військового обліку, не має обов’язку повідомляти територіальний центр комплектування про сплачений штраф. Але якщо не повідомити ТЦК, то може скластися ситуація, що штраф буде подвоєний, а рахунки громадянина — заблоковані.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Як повідомити ТЦК про сплачений штраф

До юристів звернувся громадянин, який отримав штраф від територіального центру комплектування.

Чоловік, який сплатив штраф, поцікавився, чи потрібно йому повідомляти ТЦК про це.

"Після сплати штрафу — відправте копію квитанції до ТЦК рекомендованим листом з описом вкладеного", — порадив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Чи можна не повідомляти ТЦК

Юрист додав, що навіть коли громадянин не передасть квитанцію, то жодної відповідальності за це не буде.

"Але якщо ТЦК подумають, що штраф не сплачений, то можуть звернутися до державного виконавця, який подвоїть штраф та арештує рахунки", — наголосив Дерій.

Тоді громадянину доведеться в судовому порядку доводити, що арешт рахунків неправомірний.

Тож варто все ж повідомити територіальний центр комплектування про сплачений штраф.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у яких регіонах України найбільше порушників військового обліку, що отримали штрафи від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках суди скасовують штрафи від ТЦК.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані банківські рахунки
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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