Штраф от ТЦК - нужно ли относить квитанцию об уплате в ТЦК

Работники ТЦК оформляют документы. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин, который был оштрафован ТЦК за нарушение правил воинского учета, не имеет обязанности сообщать территориальный центр комплектования об уплаченном штрафе. Но если не сообщить ТЦК, то может сложиться ситуация, что штраф будет удвоен, а счета гражданина — заблокированы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Как сообщить ТЦК об уплаченном штрафе

К юристам обратился гражданин, который получил штраф от территориального центра комплектования.

Мужчина, который оплатил штраф, поинтересовался, нужно ли ему сообщать ТЦК об этом.

"После уплаты штрафа — отправьте копию квитанции в ТЦК заказным письмом с описью вложенного", — посоветовал в ответе юрист Владислав Дерий.

Можно ли не уведомлять ТЦК

Юрист добавил, что даже если гражданин не передаст квитанцию, то никакой ответственности за это не будет.

"Но если ТЦК подумают, что штраф не уплачен, то могут обратиться к государственному исполнителю, который удвоит штраф и арестует счета", — отметил Дерий.

Тогда гражданину придется в судебном порядке доказывать, что арест счетов неправомерен.

Поэтому стоит все же сообщить территориальный центр комплектования об уплаченном штрафе.

Напомним, мы ранее писали о том, в каких регионах Украины больше всего нарушителей воинского учета, получивших штрафы от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях суды отменяют штрафы от ТЦК.