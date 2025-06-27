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Обжалование штрафа ТЦК — сколько это будет стоить

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 00:30
Штраф от ТЦК - стоимость обжалования штрафа
Гражданин пишет исковое заявление в суд. Фото: Одесский ТЦК
Ключові моменти Два варианта будущего после штрафа ТЦК Сколько стоят исковое заявление и судебный сбор

Если военнообязанный гражданин решит написать исковое заявление на штраф от ТЦК, это не будет стоить ему ни копейки. Но в этом процессе есть обязательный пункт, который нужно оплатить перед началом процесса.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Два варианта будущего после штрафа ТЦК

Когда гражданин получает штраф от территориального центра комплектования, у него, как пояснил адвокат Юрий Айвазян, есть два варианта дальнейших событий.

С одной стороны — можно оплатить штраф, к тому же, при условии быстрого погашения штрафа можно обойтись суммой в 8500 грн, а не 17 000 грн (полный размер базового штрафа во время войны).

С другой — можно обжаловать штраф в судебном порядке, если есть основания считать это решение ТЦК незаконным.

Адвокат объяснил, сколько будет стоить судебный процесс для гражданина.

Сколько стоят исковое заявление и судебный сбор

Сам по себе процесс гражданину ничего не будет стоить, подчеркнул Айвазян.

"Подача искового заявления в суд бесплатная, если напишете самостоятельно, а не будете пользоваться услугами адвоката", — отметил юрист.

Но в любом случае военнообязанному придется оплатить судебный сбор в размере 1211,20 грн.

Если же гражданин использует услуги юриста, то он, соответственно, должен оплатить его работу в соответствии с заключенным соглашением.

Напомним, мы ранее писали о том, что может ждать гражданина, который оплатил штраф, но не сообщил ТЦК об этом.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени имеет ТЦК для штрафа после подачи в розыск.

суд штраф ТЦК и СП военнообязанные юристы
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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