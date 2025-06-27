Штраф от ТЦК - стоимость обжалования штрафа

Обжалование штрафа ТЦК — сколько это будет стоить
Если военнообязанный гражданин решит написать исковое заявление на штраф от ТЦК, это не будет стоить ему ни копейки. Но в этом процессе есть обязательный пункт, который нужно оплатить перед началом процесса.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Два варианта будущего после штрафа ТЦК
Когда гражданин получает штраф от территориального центра комплектования, у него, как пояснил адвокат Юрий Айвазян, есть два варианта дальнейших событий.
С одной стороны — можно оплатить штраф, к тому же, при условии быстрого погашения штрафа можно обойтись суммой в 8500 грн, а не 17 000 грн (полный размер базового штрафа во время войны).
С другой — можно обжаловать штраф в судебном порядке, если есть основания считать это решение ТЦК незаконным.
Адвокат объяснил, сколько будет стоить судебный процесс для гражданина.
Сколько стоят исковое заявление и судебный сбор
Сам по себе процесс гражданину ничего не будет стоить, подчеркнул Айвазян.
"Подача искового заявления в суд бесплатная, если напишете самостоятельно, а не будете пользоваться услугами адвоката", — отметил юрист.
Но в любом случае военнообязанному придется оплатить судебный сбор в размере 1211,20 грн.
Если же гражданин использует услуги юриста, то он, соответственно, должен оплатить его работу в соответствии с заключенным соглашением.
Напомним, мы ранее писали о том, что может ждать гражданина, который оплатил штраф, но не сообщил ТЦК об этом.
Добавим, мы сообщали о том, сколько времени имеет ТЦК для штрафа после подачи в розыск.
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