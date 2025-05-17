Скарга на дії ВЛК - яку заяву потрібно підготувати військовозобов'язаному

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення військово-лікарської комісії щодо ступеню придатності до військової служби. Це можливо зробити двома різними способами, і у кожному з варіантів треба подавати відповідну заяву.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Оскарження рішення ВЛК про придатність до служби

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оскаржити рішення військово-лікарської комісії щодо ступеню придатності до військової служби.

Юрист Владислав Дерій пояснив, скільки часу має громадянин для скарги.

"У Вас є один місяць на оскарження рішення ВЛК про придатність у частинах забезпечення", — підкреслив правник.

Які подавати заяви до ТЦК і яким чином

Дерій зазначив, що існує два варіанти оскарження рішення ВЛК, причому у кожному із варіантів треба подавати відповідну заяву.

"Ви подаєте керівнику ТЦК заяву про незгоду з рішенням ВЛК та вимогою направити Вас на медичний огляд до обласної ВЛК", — таким, за словами юриста, є перший варіант.

Другий варіант, підкреслив Владислав Дерій, є дистанційним.

"Ви можете рекомендованим листом відправити заяву-скаргу на рішення ВЛК до голови обласної ВЛК. До скарги потрібно прикріпити медичні документи, які підтверджують стан здоров'я та рішення ВЛК, яке оскаржується", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба оскаржувати видачу у ТЦК довідки замість висновку військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу дає законодавство на оскарження висновку ВЛК.