Скарга на дії ВЛК - яку заяву потрібно підготувати військовозобов'язаному

Оскарження рішення ВЛК — яку заяву треба подати в ТЦК
Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення військово-лікарської комісії щодо ступеню придатності до військової служби. Це можливо зробити двома різними способами, і у кожному з варіантів треба подавати відповідну заяву.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Оскарження рішення ВЛК про придатність до служби
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оскаржити рішення військово-лікарської комісії щодо ступеню придатності до військової служби.
Юрист Владислав Дерій пояснив, скільки часу має громадянин для скарги.
"У Вас є один місяць на оскарження рішення ВЛК про придатність у частинах забезпечення", — підкреслив правник.
Які подавати заяви до ТЦК і яким чином
Дерій зазначив, що існує два варіанти оскарження рішення ВЛК, причому у кожному із варіантів треба подавати відповідну заяву.
"Ви подаєте керівнику ТЦК заяву про незгоду з рішенням ВЛК та вимогою направити Вас на медичний огляд до обласної ВЛК", — таким, за словами юриста, є перший варіант.
Другий варіант, підкреслив Владислав Дерій, є дистанційним.
"Ви можете рекомендованим листом відправити заяву-скаргу на рішення ВЛК до голови обласної ВЛК. До скарги потрібно прикріпити медичні документи, які підтверджують стан здоров'я та рішення ВЛК, яке оскаржується", — наголосив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба оскаржувати видачу у ТЦК довідки замість висновку військово-лікарської комісії.
Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу дає законодавство на оскарження висновку ВЛК.
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