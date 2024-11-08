Як оскаржити дії ВЛК - що робити, якщо видали довідку замість висновку

Перевірка зору під час ВЛК. Фото: ЛОТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, якого не влаштовують результати ВЛК, може оскаржити їй. Однією із причин для оскарження може стати відмова у видачі висновку ВЛК, замість чого громадянину видають лише довідку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала юристка Власта Сироватська.

Читайте також:

Право на скаргу на дії ВЛК

Військовозобов’язаний громадянин має право на оскарження висновку військово-лікарської комісії, який він вважає неправдивим, таким, що неточно відображає стан здоров’я громадянина.

У скарзі, яку сам чи з допомогою адвоката має подати громадянин, мають бути вказані медичні показники, попередні рішення ВЛК, а також можливі порушення під час огляду.

Невидача висновку ВЛК як підстава

Крім того, оскаржити можна і порушення процедури військово-лікарської комісії.

"Зокрема, важливим є те, що вам не надали висновок ВЛК, а лише видали довідку", — відповіла Власта Сироватська громадянину, який пояснив, чому хоче оскаржити рішення військово-лікарської комісії.

За словами юристки, такі дії керівництва ВЛК можуть свідчити про недостатню прозорість у прийнятті рішення, а також можуть обмежувати права громадянина на повноцінний захист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як саме військовозобов’язаний громадянин може оскаржити рішення ВЛК.

Також ми повідомляли про головні підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії.