Как обжаловать действия ВВК – что делать, если выдали справку вместо заключения

Проверка зрения во время ВВК. Фото: ЛОТЦК

Военнообязанный гражданин, которого не устраивают результаты ВВК, может обжаловать ему. Одной из причин обжалования может стать отказ в выдаче заключения ВВК, вместо чего гражданину выдают только справку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала юрист Власта Сыроватская.

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Право на жалобу на действия ВВК

Военнообязанный гражданин имеет право на обжалование заключения военно-врачебной комиссии, которое он считает ложным, неточно отражающим состояние здоровья гражданина.

В жалобе, которую сам или с помощью адвоката должен подать гражданин, должны быть указаны медицинские показатели, предварительные решения ВВК, а также возможные нарушения при осмотре.

Невыдача заключения ВВК как основание

Кроме того, обжаловать можно и нарушение процедуры военно-врачебной комиссии.

"В частности, важно то, что вам не предоставили заключение ВВК, а лишь выдали справку", — ответила Власта Сыроватская гражданину, который объяснил, почему хочет обжаловать решение военно-врачебной комиссии.

По словам юриста, такие действия руководства ВВК могут свидетельствовать о недостаточной прозрачности в принятии решения, а также могут ограничивать права гражданина на полноценную защиту.

Напомним, мы ранее писали о том, как именно военнообязанный гражданин может оспорить решение ВВК.

Также мы сообщали о главных основаниях для обжалования решения военно-врачебной комиссии.