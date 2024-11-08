Как обжаловать действия ВВК – что делать, если выдали справку вместо заключения

Справка вместо заключения ВВК — можно ли обжаловать эти действия
Военнообязанный гражданин, которого не устраивают результаты ВВК, может обжаловать ему. Одной из причин обжалования может стать отказ в выдаче заключения ВВК, вместо чего гражданину выдают только справку.
Об этом на портале "Юристи.UA" написала юрист Власта Сыроватская.
Право на жалобу на действия ВВК
Военнообязанный гражданин имеет право на обжалование заключения военно-врачебной комиссии, которое он считает ложным, неточно отражающим состояние здоровья гражданина.
В жалобе, которую сам или с помощью адвоката должен подать гражданин, должны быть указаны медицинские показатели, предварительные решения ВВК, а также возможные нарушения при осмотре.
Невыдача заключения ВВК как основание
Кроме того, обжаловать можно и нарушение процедуры военно-врачебной комиссии.
"В частности, важно то, что вам не предоставили заключение ВВК, а лишь выдали справку", — ответила Власта Сыроватская гражданину, который объяснил, почему хочет обжаловать решение военно-врачебной комиссии.
По словам юриста, такие действия руководства ВВК могут свидетельствовать о недостаточной прозрачности в принятии решения, а также могут ограничивать права гражданина на полноценную защиту.
Напомним, мы ранее писали о том, как именно военнообязанный гражданин может оспорить решение ВВК.
Также мы сообщали о главных основаниях для обжалования решения военно-врачебной комиссии.
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