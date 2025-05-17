Жалоба на действия ВВК - какое заявление нужно подготовить военнообязанному

Обжалование решения ВВК — какое заявление надо подать в ТЦК
Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать решение военно-врачебной комиссии относительно степени пригодности к военной службе. Это возможно сделать двумя разными способами, и в каждом из вариантов надо подавать соответствующее заявление.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Обжалование решения ВВК о пригодности к службе
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он обжаловать решение военно-врачебной комиссии о степени годности к военной службе.
Юрист Владислав Дерий объяснил, сколько времени имеет гражданин для жалобы.
"У Вас есть один месяц на обжалование решения ВВК о пригодности в частях обеспечения", - подчеркнул юрист.
Какие подавать заявления в ТЦК и каким образом
Дерий отметил, что существует два варианта обжалования решения ВВК, причем в каждом из вариантов надо подавать соответствующее заявление.
"Вы подаете руководителю ТЦК заявление о несогласии с решением ВВК и требованием направить Вас на медицинский осмотр в областную ВВК", — таким, по словам юриста, является первый вариант.
Второй вариант, подчеркнул Владислав Дерий, является дистанционным.
"Вы можете заказным письмом отправить заявление-жалобу на решение ВВК к председателю областной ВВК. К жалобе нужно прикрепить медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья и решение ВВК, которое обжалуется", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, надо ли обжаловать выдачу в ТЦК справки вместо заключения военно-врачебной комиссии.
Добавим, мы сообщали о том, сколько времени дает законодательство на обжалование заклю чения ВВК.
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