Жалоба на действия ВВК - какое заявление нужно подготовить военнообязанному

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать решение военно-врачебной комиссии относительно степени пригодности к военной службе. Это возможно сделать двумя разными способами, и в каждом из вариантов надо подавать соответствующее заявление.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Обжалование решения ВВК о пригодности к службе

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он обжаловать решение военно-врачебной комиссии о степени годности к военной службе.

Юрист Владислав Дерий объяснил, сколько времени имеет гражданин для жалобы.

"У Вас есть один месяц на обжалование решения ВВК о пригодности в частях обеспечения", - подчеркнул юрист.

Какие подавать заявления в ТЦК и каким образом

Дерий отметил, что существует два варианта обжалования решения ВВК, причем в каждом из вариантов надо подавать соответствующее заявление.

"Вы подаете руководителю ТЦК заявление о несогласии с решением ВВК и требованием направить Вас на медицинский осмотр в областную ВВК", — таким, по словам юриста, является первый вариант.

Второй вариант, подчеркнул Владислав Дерий, является дистанционным.

"Вы можете заказным письмом отправить заявление-жалобу на решение ВВК к председателю областной ВВК. К жалобе нужно прикрепить медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья и решение ВВК, которое обжалуется", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли обжаловать выдачу в ТЦК справки вместо заключения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени дает законодательство на обжалование заклю чения ВВК.