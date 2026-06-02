Осіб з інвалідністю можуть зупинити на блокпосту ТЦК

Блокпост територіального центру комплектування.

На блокпості працівники ТЦК та поліцейські можуть зупинити будь-якого громадянина. Це стосується навіть осіб з інвалідністю та відстрочкою. Але затримати таких громадян вони не мають права.

Блокпости ТЦК і мобілізація

В Україні продовжується загальна мобілізація. Цей процес, який розпочався 24 лютого 2022 року після початку повномасштабної російсько-української війни, регулярно продовжується до сьогодні.

З 2024 року мобілізація перейшла в нову фазу, з використанням нових засобів та інструментів. Одним із таких інструментів стали блокпости, які були встановлені на основних трасах чи міських вулицях.

На блокпостах працюють не тільки співробітники ТЦК. Там також можуть бути поліцейські, які мають повноваження щодо затримання порушників військового обліку.

Зупинити можна, але не затримати

До юристів звернувся громадянин, який має інвалідність третьої групи. Також він на цій підставі оформив відстрочки від мобілізації.

Чоловік поцікавився, чи можуть його зупинити і затримати на блокпосту ТЦК. Адвокат Павло Гретченко, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Особи з підтвердженою інвалідністю, які мають чинну відстрочку (у тому числі в додатку "Резерв+"), не підлягають призову та не можуть бути мобілізовані без їхньої згоди".

Втім, додав Гретченко, зупинити такого громадянина на блокпосту закон дозволяє. Юрист наголосив: "Представники ТЦК можуть зупинити вас на блокпосту для перевірки документів, проте затримувати чи примусово доправляти до ТЦК права не мають".

Дозвіл на встановлення блокпостів ТЦК видає місцева військова адміністрація. Блокпости можуть бути лише стаціонарними, жодних мобільних блокпостів не існує в законодавстві.

Механізм вручення повісток визначається постановою Кабміну №560, яка регламентує порядок призову громадян на військову службу. Відповідно до законодавства, військовозобов’язані та резервісти можуть отримати повістку в різних публічних місцях.