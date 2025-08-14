Блокпости ТЦК в Україні - хто має право їх встановлювати

Блокпост територіального центру комплектування. Фото: "Суспільне"

Дозвіл на встановлення блокпостів ТЦК видає місцева військова адміністрація. Блокпости можуть бути лише стаціонарними, жодних мобільних блокпостів не існує в законодавстві.

Про це розповів адвокат Костянтин Скляр.

Блокпости та їхнє встановлення

Одним з елементів процесу загальної мобілізації, який триває в Україні, є блокпости територіальних центрів комплектування.

Юристи пояснили, хто видає дозволи на встановлення блокпостів.

"Закон визначає, що військовим командуванням разом з військовою адміністрацією видається наказ про місця розміщення блокпостів", — наголосив адвокат Костянтин Скляр.

У цьому наказі, пояснив юрист, також зазначаються права та обов’язки посадових осіб блокпостів.

Чи існують мобільні блокпости ТЦК

Крім того, Скляр підкреслив, що блокпости можуть бути лише стаціонарні.

"Варто знати, що чинним законодавством не передбачено визначення або термін "мобільний блокпост", — зазначив юрист.

Мобільні ж блокпости він назвав "чистим креативом та самодіяльністю ТЦК та поліції".

