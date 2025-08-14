Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Блокпост ТЦК — хто дає дозвіл на його розміщення

Блокпост ТЦК — хто дає дозвіл на його розміщення

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 06:30
Блокпости ТЦК в Україні - хто має право їх встановлювати
Блокпост територіального центру комплектування. Фото: "Суспільне"

Дозвіл на встановлення блокпостів ТЦК видає місцева військова адміністрація. Блокпости можуть бути лише стаціонарними, жодних мобільних блокпостів не існує в законодавстві.

Про це розповів адвокат Костянтин Скляр.

Реклама
Читайте також:

Блокпости та їхнє встановлення

Одним з елементів процесу загальної мобілізації, який триває в Україні, є блокпости територіальних центрів комплектування.

Юристи пояснили, хто видає дозволи на встановлення блокпостів.

"Закон визначає, що військовим командуванням разом з військовою адміністрацією видається наказ про місця розміщення блокпостів", — наголосив адвокат Костянтин Скляр.

У цьому наказі, пояснив юрист, також зазначаються права та обов’язки посадових осіб блокпостів. 

Чи існують мобільні блокпости ТЦК

Крім того, Скляр підкреслив, що блокпости можуть бути лише стаціонарні.

"Варто знати, що чинним законодавством не передбачено визначення або термін "мобільний блокпост", — зазначив юрист.

Мобільні ж блокпости він назвав "чистим креативом та самодіяльністю ТЦК та поліції".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого з військовозобов’язаних можуть забрати в ТЦК з блокпоста.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право представники ТЦК вручати повістки на блокпостах.

поліція мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані блокпост
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації