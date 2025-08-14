Блокпосты ТЦК в Украине - кто имеет право их устанавливать

Блокпост территориального центра комплектования. Фото: "Суспільне"

Разрешение на установку блокпостов ТЦК выдает местная военная администрация. Блокпосты могут быть только стационарными, никаких мобильных блокпостов не существует в законодательстве.

Об этом рассказал адвокат Константин Скляр.

Блокпосты и их установка

Одним из элементов процесса всеобщей мобилизации, который продолжается в Украине, являются блокпосты территориальных центров комплектования.

Юристы объяснили, кто выдает разрешения на установку блокпостов.

"Закон определяет, что военным командованием вместе с военной администрацией издается приказ о местах размещения блокпостов", — отметил адвокат Константин Скляр.

В этом приказе, пояснил юрист, также указываются права и обязанности должностных лиц блокпостов.

Существуют ли мобильные блокпосты ТЦК

Кроме того, Скляр подчеркнул, что блокпосты могут быть только стационарные.

"Стоит знать, что действующим законодательством не предусмотрено определение или термин "мобильный блокпост", — отметил юрист.

Мобильные же блокпосты он назвал "чистым креативом и самодеятельностью ТЦК и полиции".

