Главная ТЦК Лиц с инвалидностью могут остановить на блокпосту ТЦК

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 00:30
Блокпост территориального центра комплектования. Фото: "Суспільне"

На блокпосте работники ТЦК и полицейские могут остановить любого гражданина. Это касается даже лиц с инвалидностью и отсрочкой. Но задержать таких граждан они не имеют права.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Блокпосты ТЦК и мобилизация

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Этот процесс, который начался 24 февраля 2022 года после начала полномасштабной российско-украинской войны, регулярно продолжается до сегодняшнего дня.

С 2024 года мобилизация перешла в новую фазу, с использованием новых средств и инструментов. Одним из таких инструментов стали блокпосты, которые были установлены на основных трассах или городских улицах.

На блокпостах работают не только сотрудники ТЦК. Там также могут быть полицейские, которые имеют полномочия по задержанию нарушителей воинского учета.

Остановить можно, но не задержать

К юристам обратился гражданин, который имеет инвалидность третьей группы. Также он на этом основании оформил отсрочки от мобилизации.

Мужчина поинтересовался, могут ли его остановить и задержать на блокпосту ТЦК. Адвокат Павел Гретченко, комментируя эту ситуацию, отметил: "Лица с подтвержденной инвалидностью, которые имеют действующую отсрочку (в том числе в приложении "Резерв+"), не подлежат призыву и не могут быть мобилизованы без их согласия".

Впрочем, добавил Гретченко, остановить такого гражданина на блокпосту закон позволяет. Юрист подчеркнул: "Представители ТЦК могут остановить вас на блокпосту для проверки документов, однако задерживать или принудительно доставлять в ТЦК права не имеют".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто дает разрешение на размещение блокпоста ТЦК.

Разрешение на установку блокпостов ТЦК выдает местная военная администрация. Блокпосты могут быть только стационарными, никаких мобильных блокпостов не существует в законодательстве.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, имеют ли право ТЦК вручать повестки на блокпостах.

Механизм вручения повесток определяется постановлением Кабмина №560, которое регламентирует порядок призыва граждан на военную службу. В соответствии с законодательством, военнообязанные и резервисты могут получить повестку в различных публичных местах.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
