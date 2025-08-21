У Харкові засудили директора підприємств за організацію схеми для ухилянтів

Суддя. Ілюстративне фото: Freepik

У Харкові суд виніс вирок організатору злочинної схеми з виготовлення та реалізації підроблених військово-облікових і медичних документів, що давали можливість ухилятися від мобілізації. Ним виявився засновник та директор підприємств "Трейд про плюс" та "Авто-договір".

Про це йдеться у відповідному рішенні Немишлянського районного суду міста Харкова.

Реклама

Читайте також:

У Харкові засудили директора підприємства

Як зазначається у вироку, ще 28 жовтня 2024 року до обвинуваченого телефоном звернувся громадянин України, який попросив оформити підроблене тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та медичні довідки про відстрочку від мобілізації терміном на шість місяців. За ці послуги він погодився заплатити 1500 доларів.

Чоловік через WhatsApp надіслав інструкції, перелік необхідних документів і вказав відділення "Нової пошти" для пересилання пакета з паперами та грошима в сумі 500 доларів авансом. Згодом він передав замовлення спільнику в Дніпрі, який виготовив підроблене посвідчення військовозобов'язаного, виписку з медичної карти амбулаторного пацієнта, документи з "центру нейрохірургії хребта та спинного мозку" та навіть підроблене МРТ-дослідження.

Після того, як замовник отримав ці документи поштою, з'ясувалося, що він співпрацює з правоохоронними органами. У результаті обвинуваченого затримали. У суді він визнав свою провину.

За це чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі, однак застосували звільнення від покарання з випробуванням.

Нагадаємо, на Волині працівник ТЦК вистрелив у жінку, яка жбурляла в нього камінням, щоб врятувати сусіда від мобілізації.

Крім того, ми писали, що суд виніс вирок військовослужбовиці, яка пообіцяла допомогти з відстрочкою за хабар.