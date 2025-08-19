На Закарпатті військовослужбовицю засудили за хабар за відстрочку від мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області виніс 12 серпня вирок у справі військовослужбовиці, яку обвинувачували в одержанні неправомірної вигоди. Хабар вона попросила за вплив на ТЦК для видачі довідки про відстрочку від мобілізації.

Про це стало відомо із вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Жінка просила хабар за спробу вплинути на рішення ТЦК щодо відстрочки

За матеріалами слідства, жінка, яка обіймала посаду командира відділення охорони, у березні 2025 року вимагала у дружини військовозобов’язаного 2000 доларів США за сприяння у видачі довідки про відстрочку від призову для її чоловіка.

Першу частину коштів сумою 15 тисяч гривень обвинувачена отримала 20 березня на власну банківську картку. Згодом, 24 березня, вона взяла решту 1600 доларів США.

Жінку викрили правоохоронці після того, як заявниця повідомила про вимагання грошей та діяла під їхнім контролем. Прокурор та обвинувачена уклали угоду про визнання винуватості. Суд затвердив її, визнавши жінку винною та призначивши покарання у вигляді штрафу 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 тисяч гривень.

Крім того, суд ухвалив застосувати спеціальну конфіскацію отриманих у справі 15 тисяч гривень, а також повернути заставу в розмірі 181 680 гривень, яку вносив інший громадянин.

Нагадаємо, в Донецькій області в одному із судів виявили схему для ухилення від мобілізації, в якій були залучені працівники.

А в Чернігівській області судили чоловіка, який жорстоко бив дітей співмешканки кілька днів через те, що вони зірвали персики.