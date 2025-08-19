На Закарпатье военнослужащую осудили за взятку за отсрочку от мобилизации

Судейский молоток. Фото: Freepik

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области вынес 12 августа приговор по делу военнослужащей, которую обвиняли в получении неправомерной выгоды. Взятку она попросила за влияние на ТЦК для выдачи справки об отсрочке от мобилизации.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Женщина просила взятку за попытку повлиять на решение ТЦК по отсрочке

По материалам следствия, женщина, которая занимала должность командира отделения охраны, в марте 2025 года требовала у жены военнообязанного 2000 долларов США за содействие в выдаче справки об отсрочке от призыва для ее мужа.

Первую часть средств в сумме 15 тысяч гривен обвиняемая получила 20 марта на собственную банковскую карточку. Впоследствии, 24 марта, она взяла остальные 1600 долларов США.

Женщину разоблачили правоохранители после того, как заявительница сообщила о вымогательстве денег и действовала под их контролем. Прокурор и обвиняемая заключили соглашение о признании виновности. Суд утвердил его, признав женщину виновной и назначив наказание в виде штрафа 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 85 тысяч гривен.

Кроме того, суд постановил применить специальную конфискацию полученных по делу 15 тысяч гривен, а также вернуть залог в размере 181 680 гривен, который вносил другой гражданин.

Напомним, в Донецкой области в одном из судов обнаружили схему для уклонения от мобилизации, в которой были задействованы работники.

А в Черниговской области судили мужчину, который жестоко избивал детей сожительницы несколько дней из-за того, что они сорвали персики.