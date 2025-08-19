Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК На Закарпатье судили военную из-за взятки ТЦК за отсрочку

На Закарпатье судили военную из-за взятки ТЦК за отсрочку

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 10:02
На Закарпатье военнослужащую осудили за взятку за отсрочку от мобилизации
Судейский молоток. Фото: Freepik

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области вынес 12 августа приговор по делу военнослужащей, которую обвиняли в получении неправомерной выгоды. Взятку она попросила за влияние на ТЦК для выдачи справки об отсрочке от мобилизации.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Женщина просила взятку за попытку повлиять на решение ТЦК по отсрочке

По материалам следствия, женщина, которая занимала должность командира отделения охраны, в марте 2025 года требовала у жены военнообязанного 2000 долларов США за содействие в выдаче справки об отсрочке от призыва для ее мужа.

Первую часть средств в сумме 15 тысяч гривен обвиняемая получила 20 марта на собственную банковскую карточку. Впоследствии, 24 марта, она взяла остальные 1600 долларов США.

Женщину разоблачили правоохранители после того, как заявительница сообщила о вымогательстве денег и действовала под их контролем. Прокурор и обвиняемая заключили соглашение о признании виновности. Суд утвердил его, признав женщину виновной и назначив наказание в виде штрафа 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 85 тысяч гривен.

Кроме того, суд постановил применить специальную конфискацию полученных по делу 15 тысяч гривен, а также вернуть залог в размере 181 680 гривен, который вносил другой гражданин.

Напомним, в Донецкой области в одном из судов обнаружили схему для уклонения от мобилизации, в которой были задействованы работники.

А в Черниговской области судили мужчину, который жестоко избивал детей сожительницы несколько дней из-за того, что они сорвали персики.

суд взятка Закарпатье ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации