Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Организовал схему для уклонистов — суд вынес неожиданный приговор

Организовал схему для уклонистов — суд вынес неожиданный приговор

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 10:02
В Харькове осудили директора предприятий за организацию схемы для уклонистов
Судья. Иллюстративное фото: Freepik

В Харькове суд вынес приговор организатору преступной схемы по изготовлению и реализации поддельных военно-учетных и медицинских документов, которые давали возможность уклоняться от мобилизации. Им оказался основатель и директор предприятий "Трейд про плюс" и "Авто-договор".

Об этом говорится в соответствующем решении Немышлянского районного суда города Харькова.

Реклама
Читайте также:

В Харькове осудили директора предприятия

Как отмечается в приговоре, еще 28 октября 2024 года к обвиняемому по телефону обратился гражданин Украины, который попросил оформить поддельное временное удостоверение военнообязанного и медицинские справки об отсрочке от мобилизации сроком на шесть месяцев. За эти услуги он согласился заплатить 1500 долларов.

Мужчина через WhatsApp прислал инструкции, перечень необходимых документов и указал отделение "Новой почты" для пересылки пакета с бумагами и деньгами в сумме 500 долларов авансом. Впоследствии он передал заказ сообщнику в Днепре, который изготовил поддельное удостоверение военнообязанного, выписку из медицинской карты амбулаторного пациента, документы из "центра нейрохирургии позвоночника и спинного мозга" и даже поддельное МРТ-исследование.

После того, как заказчик получил эти документы по почте, выяснилось, что он сотрудничает с правоохранительными органами. В результате обвиняемого задержали. В суде он признал свою вину.

За это мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, однако применили освобождение от наказания с испытанием.

Напомним, на Волыни работник ТЦК выстрелил в женщину, которая бросала в него камнями, чтобы спасти соседа от мобилизации.

Кроме того, мы писали, что суд вынес приговор военнослужащей, которая пообещала помочь с отсрочкой за взятку.

суд Харьков мобилизация отсрочка уклонисты
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации