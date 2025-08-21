В Харькове осудили директора предприятий за организацию схемы для уклонистов

Судья. Иллюстративное фото: Freepik

В Харькове суд вынес приговор организатору преступной схемы по изготовлению и реализации поддельных военно-учетных и медицинских документов, которые давали возможность уклоняться от мобилизации. Им оказался основатель и директор предприятий "Трейд про плюс" и "Авто-договор".

Об этом говорится в соответствующем решении Немышлянского районного суда города Харькова.

В Харькове осудили директора предприятия

Как отмечается в приговоре, еще 28 октября 2024 года к обвиняемому по телефону обратился гражданин Украины, который попросил оформить поддельное временное удостоверение военнообязанного и медицинские справки об отсрочке от мобилизации сроком на шесть месяцев. За эти услуги он согласился заплатить 1500 долларов.

Мужчина через WhatsApp прислал инструкции, перечень необходимых документов и указал отделение "Новой почты" для пересылки пакета с бумагами и деньгами в сумме 500 долларов авансом. Впоследствии он передал заказ сообщнику в Днепре, который изготовил поддельное удостоверение военнообязанного, выписку из медицинской карты амбулаторного пациента, документы из "центра нейрохирургии позвоночника и спинного мозга" и даже поддельное МРТ-исследование.

После того, как заказчик получил эти документы по почте, выяснилось, что он сотрудничает с правоохранительными органами. В результате обвиняемого задержали. В суде он признал свою вину.

За это мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, однако применили освобождение от наказания с испытанием.

